Χαμενεΐ: Το Ιράν θα απαντήσει ανάλογα σε οποιεσδήποτε απειλές από τις ΗΠΑ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε την Παρασκευή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «επανασχεδιάζουν τον χάρτη του κόσμου» σε σχόλια προς αξιωματικούς της ιρανικής αεροπορίας στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για υπαινιγμό στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταληφθεί η Λωρίδα της Γάζας από τις ΗΠΑ και να μετατραπεί σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».



«Οι Αμερικανοί κάθονται και επανασχεδιάζουν τον χάρτη του κόσμου — αλλά μόνο στα χαρτιά, καθώς αυτά δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός ηγέτης.



«Κάνουν δηλώσεις για εμάς, εκφράζουν απόψεις και απειλούν. Αν μας απειλήσουν, θα τους απειλήσουμε ανάλογα. Αν υλοποιήσουν τις απειλές τους, θα υλοποιήσουμε και εμείς τις δικές μας, χωρίς δισταγμό. Εάν παραβιάσουν την ασφάλεια του έθνους μας, θα απαντήσουμε, χωρίς αμφιβολία, ανάλογα» διεμήνυσε ο Χαμενεϊ, απαντώντας στον Τραμπ.



«Καταρχάς, οι διαπραγματεύσεις με την Αμερική δεν έχουν καμία επίδραση στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας. Αν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με εκείνη την κυβέρνηση, αυτό ή εκείνο το πρόβλημα θα λυθεί. Όχι; Οι διαπραγματεύσεις με την Αμερική δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα… Ο λόγος; Η εμπειρία!»



«Καθίσαμε και διαπραγματευτήκαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για περίπου δύο χρόνια και επήλθε συμφωνία. Βέβαια η Αμερική δεν ήταν μόνη, υπήρχαν και αρκετές άλλες χώρες, αλλά ο άξονας ήταν η Αμερική, κυρίως η Αμερική. Η κυβέρνησή μας συναντήθηκε και διαπραγματεύτηκε -η τότε κυβέρνηση- πήγαν, ήρθαν, κάθισαν, σηκώθηκαν, διαπραγματεύτηκαν, μίλησαν, γέλασαν, δώσανε τα χέρια, έκαναν φίλους, όλα λειτούργησαν και έγινε μια συμφωνία».



«Σε αυτή τη συνθήκη, η ιρανική πλευρά ήταν πολύ γενναιόδωρη, δίνοντας πολλές παραχωρήσεις στην άλλη πλευρά. Όμως οι Αμερικανοί δεν εφάρμοσαν την ίδια συνθήκη. Το ίδιο πρόσωπο που είναι στην εξουσία τώρα έσκισε τη συνθήκη. Είπε ότι θα τη σκίσει και το έκανε. Η συμφωνία είχε σκοπό να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις, αλλά οι αμερικανικές κυρώσεις δεν άρθηκαν. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν άρθηκαν! Όσο για τα Ηνωμένα Έθνη, άφησαν μια ουλή στην πληγή, σαν μια συνεχής απειλή που κρέμεται πάνω από το Ιράν. Αυτή η συνθήκη ήταν προϊόν διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν δύο χρόνια- λίγο πολύ».



«Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία. Κάναμε παραχωρήσεις, διαπραγματευτήκαμε, κάναμε υποχωρήσεις, συμβιβαστήκαμε, αλλά δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Η άλλη πλευρά κατέστρεψε, παραβίασε και διέλυσε αυτήν την ίδια συνθήκη, με όλα τα ελαττώματα της… Δεν πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις με μια τέτοια κυβέρνηση» υποστήριξε ο ηγέτης του Ιράν.

