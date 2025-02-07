Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει να μεταβεί στο Ισραήλ και σε αραβικά κράτη στα μέσα Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Θα είναι το πρώτο ταξίδι του αμερικανού ΥΠΕΞ στην περιοχή μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Λωρίδα της Γάζας αυτή την εβδομάδα.

Ο κ. Ρούμπιο θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια στη Γερμανία και κατόπιν θα μεταβεί κατά σειρά στο Ισραήλ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία από την 13η ως τη 18η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου του που μίλησε με όρο να μην κατονομαστεί.

«Ο Μάρκο Ρούμπιο κι όλος ο κόσμος ξέρουν πολύ καλά πως η Γάζα δεν είναι τόπος όπου μπορείς να επιστρέψεις έτσι απλά», είπε η πηγή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενη στις κολοσσιαίες ζημιές που έχει υποστεί ο παλαιστινιακός θύλακος στον πόλεμο που ξέσπασε πριν από 16 μήνες.

«Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά και πιστεύω ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) άρχισε να μιλάει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, στο Σάντο Ντομίνγκο, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε πως οι χώρες που επικρίνουν το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας οφείλουν να παρουσιάσουν δικές τους προτάσεις για το πώς θα προσφερόταν βοήθεια στον θύλακο.

«Υπάρχουν χώρες στην περιφέρεια που εξέφρασαν πολλές ανησυχίες», αναγνώρισε ο κ. Ρούμπιο μιλώντας στον Τύπο στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας. «Θα τις ενθαρρύναμε», πρόσθεσε, να εμπλακούν και να προτείνουν «λύση και απάντηση στο πρόβλημα».

Αραβικά κράτη και παλαιστίνιοι ηγέτες εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στις δηλώσεις του κ. Τραμπ κατά τις οποίες οι περίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα χρειαστεί να μετεγκατασταθούν μετά τον καταστροφικό πόλεμο που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέμεινε για ακόμη μια φορά στο ότι ο κ. Τραμπ πρότεινε να ανοικοδομηθεί η μικρή παραθαλάσσια περιοχή που χαρακτήρισε επί του παρόντος «μη κατοικήσιμη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ιδέα οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας και οι κάτοικοί της να πάνε στην Αίγυπτο ή στην Ιορδανία -τόσο το Κάιρο, όσο και το Αμάν απέρριψαν κατηγορηματικά την πρόταση- την Τρίτη, μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

