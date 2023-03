Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συρρέουν στο Τελ Αβίβ – Αστυνομία: Κίνδυνος άμεσης κλιμάκωσης – Βίντεο 

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το κτίριο της ισραηλινής βουλή, Κνεσέτ, στην Ιερουσαλήμ απαιτώντας την απόσυρση του αμφιλεγόμενο σχεδίου μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όλοι οι δρόμοι γύρω από την Κνεσέτ έχουν αποκλειστεί, και χιλιάδες ακόμα διαδηλωτές συνεχίζουν να φτάνουν από την είσοδο της πόλης.

Σε μία ένδειξη ότι η διαδικασία συνεχίζεται στην Κνεσέτ, η κοινοβουλευτική επιτροπή νόμων ψήφισε το πρωί υπέρ κεντρικής ρύθμισης του νομοσχεδίου που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επικρίσεων: τις νομοθετικές ρυθμίσεις που μεταβάλλουν τη διαδικασία διορισμού των δικαστών.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν δεν έχει απευθυνθεί απευθείας μέχρι στιγμής στο λαό ωστόσο με μια ανάρτησή του στο twitter προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα γράφοντας: «Καλώ όλους τους διαδηλωτές στην Ιερουσαλήμ, από τη δεξιά και την αριστερά, να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και να μην ενεργούν βίαια. Είμαστε αδελφικός λαός»,

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις. Ανώτερες αστυνομικές πηγές ανέφεραν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι φοβούνται «άμεση κλιμάκωση» αφού ακροδεξιοί ακτιβιστές ανακοίνωσαν ότι θα διαδηλώσουν τη Δευτέρα στην Κνεσέτ υπέρ της μεταρρύθμισης.



Η αστυνομία προειδοποιεί για «ακτιβιστές που δυνητικά μπορούν να βλάψουν τους διαδηλωτές κατά της μεταρρύθμισης». Επιπλέον, η ακροδεξιά ποδοσφαιρική ομάδα οπαδών La Familia, γνωστή για τις εξτρεμιστικές δεξιές απόψεις της, κάλεσε τους υποστηρικτές της να συμμετάσχουν στη διαδήλωση υπέρ της δικαστικής αλλαγής της κυβέρνησης έξω από την Κνεσέτ.

Προς πολιτική κρίση;

Ο Γιοάβ Γκαλάντ, που διαφωνούσε με τα σχέδια του Νετανιάχου, καρατομήθηκε από υπουργός Άμυνας.



«Καλώ τον πρωθυπουργό να ανακαλέσει την απομάκρυνση του Γιοάβ Γκαλάντ. Το Κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί αυτήν την στιγμή, απέναντι στις απειλές που προέρχονται από όλα τα μέτωπα, να επιτρέψει αλλαγή του υπουργού Αμυνας», δήλωσε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Γιούλι Εντελστάιν, κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου.

«Δεδομένης της κατάστασης, είναι προφανές ότι δεν είναι η στιγμή για αλλαγή υπουργού Αμυνας», δήλωσε ο Γιούλι Εντελστάιν, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας της Κνεσέτ.

Right now outside the Knesset 👇 #IsraeliProtests pic.twitter.com/GkR1xvJSkT

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ διεμήνυσε στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι εάν σταματήσει η μεταρρύθμιση, όπως ζήτησε και ο Ισραηλινός πρόεδρος, θα παραιτηθεί από τη θέση του στην κυβέρνηση, αλλά θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομίας Νιρ Μπαρκάτ, άλλο κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, κάλεσε μέσω του Twitter τους συναδέλφους του «να υποστηρίξουν τον πρωθυπουργό για μία διακοπή στη νομοθετική μεταρρύθμιση».



Διαδηλώσεις και σε άλλες πόλεις



Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες ισραηλινές πόλεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν και στην πόλη Μπερ Σεβά τη Δευτέρα, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει τη δικαστική αναθεώρηση. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται και κοντά στο Ινστιτούτο Weizmann στο Rehovot



Εκατοντάδες πολίτες διαδηλώνουν και στην πόλη Ra'anana, όπου οι διαδηλώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα φράγμα της αστυνομίας εμποδίζει τους διαδηλωτές να μπλοκάρουν τον κύριο αυτοκινητόδρομο που διέρχεται από την πόλη, όπως έκαναν για ώρες χθες το βράδυ.

Ra’anana protest blocking entrance to the city. Police are warning if they don’t clear in five minutes they will be removed by force. pic.twitter.com/qci5yLPiFp