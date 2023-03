Εκλεισε το Λούβρο λόγω των συγκεντρώσεων - Διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του μουσείου (βίντεο)

Διαδηλωτές, οργισμένοι για την κίνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη χωρίς να υπάρξει τελική ψηφοφορία για το ζήτημα αυτό από το κοινοβούλιο, απέκλεισαν σήμερα το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, απογοητεύοντας πλήθη επισκεπτών.

Δεκάδες διαδηλωτές - μαζί με εργαζόμενους στον πολιτισμό - συγκεντρώθηκαν γύρω από τη γυάλινη πυραμίδα του Λούβρου. Ένα πανό έγραφε «Συνταξιοδότηση στα 60 - Να δουλεύουμε λιγότερο για να ζήσουμε περισσότερο».

Μια μεγάλη ουρά από απογοητευμένους τουρίστες βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αυλή του Λούβρου.

«Κρίμα που δεν μπορούμε να μπούμε μέσα», είπε ένας τουρίστας από την Αυστραλία, αλλά πρόσθεσε, «μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πολιτικούς λόγους».

Μία ξεναγός του Λούβρου βγήκε για να απευθυνθεί στους επισκέπτες. «Ελπίζουμε να κατανοείτε τους λόγους μας», τους είπε.

Bravo. Le monde vous regarde

Employees of the culture sector have taken action by blocking access to the Louvre Museum in Paris.#ReformeDesRetaites #greve28mars #Manif28Mars #Gouvernementdetromperie #manifestation pic.twitter.com/PqJ7IMVsF7