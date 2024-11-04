Η κυβέρνηση του Ισραήλ ειδοποίησε χθες Κυριακή επίσημα τον ΟΗΕ πως αποσύρεται από τη συμφωνία για τη λειτουργία του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ανέφερε μέσω X ρεπόρτερ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο Μπαράκ Ραβίντ, παραθέτοντας ακριβές αντίγραφο της επιστολής του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, που έχει αποδέκτη τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του διεθνούς οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ισραήλ ότι η απόφαση να απαγορεύσει τη δραστηριότητα της UNRWA, της βασικής υπηρεσίας βοήθειας του ΟΗΕ για τη Γάζα, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση μιας βασικής συμφωνίας εγκαθίδρυσης εμπορικών σχέσεων του Ισραήλ με την ΕΕ.

Το Ισραήλ ψήφισε νόμο τη Δευτέρα που απαγορεύει στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) να δραστηριοποιείται στη χώρα, εγείροντας ανησυχίες για την ικανότητα της υπηρεσίας να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μετά από πάνω από έναν χρόνο πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Η απόφαση που ελήφθη από το κοινοβούλιο του Ισραήλ, αν εφαρμοστεί, για την απαγόρευση της UNRWA στο Ισραήλ, θα είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες από την πλευρά της ΕΕ», δήλωσε ο Μισέλ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Ακούω όλο και περισσότερες φωνές, και σε πολιτικό επίπεδο και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο της ΕΕ, που θεωρούν ότι θα έρθει η ώρα να βάλουν ξανά προς συζήτηση τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ», είπε.

Η Ιρλανδία έχει ζητήσει στο παρελθόν να επανεξεταστεί η Συμφωνία για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι αναφέρονται στους όρους των διατάξεών της.

Η Συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, παρέχει τη νομική βάση για εμπορική δραστηριότητα μεταξύ των δύο μερών.

Ένας ιστότοπος της ΕΕ αναφέρει ότι η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, αντιπροσωπεύοντας το 28,8% του εμπορίου του σε αγαθά το 2022, ενώ το Ισραήλ είναι ο 25ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

