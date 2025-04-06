ΗΠΑ: Ο υπουργός Εμπορίου απάντησε γιατί επιβλήθηκαν δασμοί σε νησία με πιγκουίνους

Στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμούς σε δύο απομακρυσμένα μικρά νησιά της Ανταρκτικής απάντησε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ. Τα νησιά είναι ακατοίκητα, κατοικούνται μόνο από πιγκουίνους και φώκιες.

Ο Λούτνικ αρνήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τη δημιουργία του σχεδίου επιβολής δασμών, υποστηρίζοντας αντ' αυτού ότι στόχος ήταν κλείσουν τυχόν «παραθυράκια» για «να μην περάσουν από μέσα» χώρες όπως η Κίνα.

Όπως αναφέρει το BBC, τα νησιά Χέρντ και ΜακΝτόναλντ, μια περιοχή που βρίσκεται 4.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αυστραλίας, είναι προσβάσιμα μόνο μέσω ενός επταήμερου ταξιδιού με πλοίο από το Περθ και δεν τα έχουν επισκεφθεί άνθρωποι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Από πλευράς της η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς δεν απάντησε γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε δασμούς στη νήσο Χέρντ και τα νησιά ΜακΝτόναλντ τα οποία λογικό είναι να μην έχουν εισαγωγές ή εξαγωγές.

Ο Λούτνικ ρωτήθηκε εάν οι περισσότερες από 50 χώρες που επιθυμούν να προσεγγίσουν τον Λευκό Οίκο για εμπορικές συνομιλίες καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, ή αν είναι μόνιμοι.

«Έρχονται, το ανακοίνωσε και δεν έκανε πλάκα. Έρχονται οι δασμοί, φυσικά» επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

