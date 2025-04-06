Παρίσι: «Je suis Marine» λένε οι οπαδοί της Λεπέν

Ημέρα πολιτικών συγκεντρώσεων η σημερινή στο Παρίσι. Τρένα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, όλα τα μέσα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για τη μεταφορά κόσμου απ’ όλη την επικράτεια στη σημερινή συγκέντρωση υπέρ της Μαρίν Λεπέν.



Για το κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» είναι θέμα επίδειξης δύναμης στο «μπρα ντε φερ» που ξεκίνησε με τους δικαστές, ύστερα από την καταδίκη της Λεπέν για υπεξαίρεση περίπου πέντε εκατ. ευρώ από την ΕΕ.



Μια καταδίκη που θέτει σε αμφισβήτηση τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2027, πριν από την τελική απόφαση του Εφετείου. Η συγκέντρωση οργανώνεται στην περιοχή του Τροκαντερό.



Από την άλλη πλευρά, στην Πλατεία Δημοκρατίας, Οικολόγοι και Αυπότακτοι του Μελανσόν οργανώνουν τη δική τους συγκέντρωση ως αντιδιαδήλωση κατά της Λεπέν.



Επιρρίπτουν στην Λεπέν ότι αγνοεί τις ευθύνες της για την κατάχρηση ευρωπαϊκών χρημάτων υπέρ του κόμματός της και ότι επιτίθεται ανεπίτρεπτα κατά της Δικαιοσύνης «παίζοντας το θύμα», όπως έκανε και ο πατέρας της, μιλώντας για «κόκκινους δικαστές».

Προετοιμασίες εκλογών;

Τυχαία, η σημερινή μέρα συμπίπτει με το συνέδριο του κόμματος «Αναγέννηση», που ίδρυσε το 2016 ο Εμμανουέλ Μακρόν και του οποίου είναι πλέον επικεφαλής ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.



Με πρόταση της πρώην πρωθυπουργού Ελιζαμπέθ Μπορν, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Αναγέννησης, στο συνέδριο συζητείται και η ιδέα της ένωσης ανάμεσα στα δύο κόμματα: Την «Αναγέννηση» (Renaissance) και το «Μoντέμ» (Mouvement démocrate), που ίδρυσε το 2007 ο νυν πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϋρού.



«Ολη μου τη ζωή υποστήριξα την ενότητα του κέντρου» υπογράμμισε ο νυν πρωθυπουργός Μπαϋρού, απαντώντας θετικά στην ιδέα. Αναμφισβήτητα, φέτος την άνοιξη, υπάρχει διάχυτο ένα άρωμα προεκλογικών προετοιμασιών ενόψει των προεδρικών του 2027.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.