Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαθιά θλίψη για την influencer νοσοκόμα Hailey που έφυγε από τη ζωή από σπάνια επιπλοκή στον τοκετό

Συσπείρωση των followers για να βοηθήσουν την οικογένειά της

Βαθιά θλίψη για την influencer νοσοκόμα Hailey που έφυγε από τη ζωή από σπάνια επιπλοκή στον τοκετό

Στο 2025 μοιάζει εξωπραγματικό το να φεύγει μια γυναίκα από τη ζωή λόγω επιπλοκών κατά τον τοκετό. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ, η προληπτική ιατρική το ίδιο και φαντάζει απίστευτο να συμβεί κάτι άσχημο. Κι όμως. Για την γλυκιά νοσοκόμα Hailey Marie Okula που έγινε διάσημη στο Instagram αποκτώντας χιλιάδες ακολούθους όταν μοιράστηκε την προσπάθεια που έκανε για χρόνια με τον σύζυγό της Matt για να γίνουν γονείς, η γέννηση του γιου της αποδείχτηκε μοιραία για την ίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.gr

Πηγή: WomenOnly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark