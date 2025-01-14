Η Χαμάς αποδέχθηκε προσχέδιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες, τους οποίους επικαλείται το Times of Israel.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται.

Το Associated Press έλαβε αντίγραφο της προτεινόμενης συμφωνίας και ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ένας αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητά της.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ισραήλ θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των γυναικών στρατιωτών που κρατούνται όμηροι.

Αναλυτικά, η συμφωνία περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Στο πρώτο στάδιο της πιθανής συμφωνίας η Χαμάς θα απελευθερώσει 33 «ανθρωπιστικούς» ομήρους — παιδιά, γυναίκες, γυναίκες στρατιώτες, ηλικιωμένους και ασθενείς σε διάστημα έξι εβδομάδων, με αντάλλαγμα πιθανώς εκατοντάδες Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά που έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, μεταξύ των 33 θα είναι πέντε γυναίκες στρατιώτες, καθεμία από τις οποίες θα αποφυλακιστεί με αντάλλαγμα 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 30 καταδικασμένων κρατουμένων ασφαλείας που εκτίουν ισόβια κάθειρξη.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι οι περισσότεροι από τους 33 είναι ζωντανοί αλλά κάποιοι είναι και νεκροί, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης των 42 ημερών, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από αστικά κέντρα, θα επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα και θα υπάρξει αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια, με περίπου 600 φορτηγά να εισέρχονται κάθε μέρα.

Εάν πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο, τότε τη 16η ημέρα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το Ισραήλ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ένα δεύτερο στάδιο για την απελευθέρωση των υπόλοιπων αιχμαλώτων και των σορών των ομήρων ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Το σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για τελική έγκριση.

Και οι τρεις αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών.

Κατάρ: Είμαστε στο τελικό στάδιο - Ξεπεράσαμε τις μεγάλες διαφορές

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, όπου γίνονται οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ότι «ξεπεράσαμε τις μεγάλες διαφορές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς».

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι το σχέδιο της συμφωνίας έχει παραδοθεί και στις δύο πλευρές και τώρα συνεχίζονται οι συνομιλίες για τις τελικές λεπτομέρειες.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι υπάρχουν «κάποιες λεπτομέρειες», στις οποίες οι δύο πλευρές έχουν «κολλήσει» και αφορούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ισραήλ: Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο

Ισραηλινός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει φτάσει σε κρίσιμο στάδιο, εξέφρασε ελπίδα να μπορέσει να εισέλθει σε τελικό στάδιο, όμως πρόσθεσε ότι «δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί».

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι συζητήσεις έφτασαν σε τελικό στάδιο και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτός ο γύρος συνομιλιών θα τελειώσει με μια σαφή και περιληπτική συμφωνία. Επίσης, εκφράζει ικανοποίηση για τις συνομιλίες και διαβεβαιώνει για την ετοιμότητα για την επόμενη φάση.

Νωρίτερα, μιλώντας στο BBC, Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι μια συμφωνία «μετράει ημέρες ακόμα και ώρες».

Οι διαπραγματευτές συναντιόνται στην Ντόχα με στόχο να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος επισήμανε ότι οι όροι για τους ομήρους περιλαμβάνουν την απελευθέρωση τριών που κρατούνται από τη Χαμάς την πρώτη ημέρα εφαρμογής της, αφότου ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) αρχίσει να αποσύρεται από τις κατοικημένες περιοχές της Γάζας.

Μετά από μία εβδομάδα η Χαμάς, σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο θα απελευθερώσει ακόμη τέσσερις ομήρους και το Ισραήλ θα αρχίσει να επιτρέπει την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας από το νότο στο βορρά.

Η επιστροφή τους θα γίνεται μόνο με τα πόδια από τον παραλιακό δρόμο.

Τα αυτοκίνητα και τα καρότσια που έλκονται από ζώα και τα φορτηγά θα επιτρέπεται να περνούν από ένα πέρασμα δίπλα στην οδό Salah al-Din, υπό παρακολούθηση και με έλεγχο από ακτίνες Χ από ομάδα τεχνικής ασφάλειας του Κατάρ και της Αιγύπτου, αποκάλυψε ο αξιωματούχος.

Στη συμφωνία αναφέρεται επίσης ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 190 που εκτίουν ποινές 15 ετών και άνω. Από την πλευρά της, η Χαμάς θα απελευθερώσει 34 ομήρους σε πρώτη φάση. Ισραηλινοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έκαναν λόγο για 33.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο BBC ότι η Χαμάς και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποιούσαν έμμεσες συνομιλίες στο ίδιο κτίριο τη Δευτέρα.

«Οι λεπτομερείς τεχνικές συζητήσεις πήραν αρκετό χρόνο» είπε.

Επίσης, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τις ισραηλινές δυνάμεις ώστε να παραμείνουν στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και να διατηρήσουν μια ζώνη ασφαλείας 800 μέτρων κατά μήκος των ανατολικών και βόρειων συνόρων κατά την πρώτη φάση, η οποία θα διαρκέσει 42 ημέρες.

Οι διαμεσολαβητές έδωσαν στο Ισραήλ και τη Χαμάς ένα τελικό προσχέδιο συμφωνίας τη Δευτέρα, δήλωσε αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις. Χθες ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συναντήθηκε με απεσταλμένους του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με αντιπροσωπεία της Χαμάς, για να συζητηθεί η πρόταση συμφωνίας.

Η παλαιστινιακή πλευρά έχει συμφωνήσει

Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, ενός παλαιστινιακού πολιτικού κόμματος που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, δήλωσε στο BBC ότι πιστεύουν ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Η συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και νομίζω ότι η παλαιστινιακή πλευρά έχει συμφωνήσει σε αυτήν, την αποδέχτηκε. Περιμένουν την τελική απάντηση του Ισραήλ», δήλωσε ο Μουσταφά Μπαργκούτι στο πρόγραμμα του BBC Radio 4 World at One.

«Έτσι είμαστε πιο κοντά στη συμφωνία από κάθε άλλη φορά», λέει, προσθέτοντας ότι «ο Νετανιάχου δεν μπορούσε να ανεχθεί άλλο την εσωτερική ισραηλινή πίεση και την εξωτερική πίεση, ειδικά από τον Τραμπ».

Όταν πιέστηκε από τον δημοσιογράφο να διευκρινίσει εάν η Χαμάς είχε συμφωνήσει στη συμφωνία, είπε: «Ναι, μπορώ να πω ότι έχουν αποδεχτεί όλους τους όρους, και δεν είναι η πρώτη φορά… αυτή η συμφωνία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με ό,τι είχε προταθεί τον Ιούλιο. – και ήταν ο Νετανιάχου που το υπονόμευσε αυτό.

Έχουμε χάσει περισσότερες από 10.000 ζωές στη διαδικασία μέσα στους έξι μήνες».

