Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ανακτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι.

Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η Εϊνάβ Ζανγκαουκέρ μητέρα του ομήρου της Χαμάς Μάταν Ζανγκαούκερ, τόνισε το Σάββατο ότι αν ο γιος της σκοτωθεί στη Γάζα θα θεωρήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου υπεύθυνο και θα διασφαλίσει ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης.

«Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα του Νετανιάχου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

