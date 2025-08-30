Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, 20 πιστεύεται ότι ζουν

Ισραήλ: Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ανακτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι.

Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η Εϊνάβ Ζανγκαουκέρ μητέρα του ομήρου της Χαμάς Μάταν Ζανγκαούκερ, τόνισε το Σάββατο ότι αν ο γιος της σκοτωθεί στη Γάζα θα θεωρήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου υπεύθυνο και θα διασφαλίσει ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης.

«Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα του Νετανιάχου» δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark