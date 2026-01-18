Γερμανικές αντιδράσεις στους νέους δασμούς Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για νέους δασμούς και βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους ευρωπαίους εταίρους για να αποφασίσει τις κατάλληλες απαντήσεις.

Η επικεφαλής των Πρασίνων, Καταρίνα Ντρέγκε, κατηγόρησε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για αποτυχημένη στρατηγική υποχώρησης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Καταρίνα Ντρέγκε υποστήριξε την επιβολή δασμών από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ ως αντίμετρο στις αμερικανικές αποφάσεις για νέους δασμούς.

Η Γερμανία είναι μια από τις χώρες που επηρεάζεται από τις ανακοινώσεις Τραμπ για νέους δασμούς στο 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από τον Ιούνιο. Αντιδράσεις από πολιτική και οικονομία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει λάβει υπόψη της τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί θα αποφασίσουμε για τις κατάλληλες απαντήσεις εν ευθέτω χρόνο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, σε μια πρώτη αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης.

Πηγή: Deutsche Welle

Η επικεφαλής της Κ.Ο. των Πρασίνων Καταρίνα Ντρέγκε επέκρινε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τη μέχρι τώρα στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, «η στρατηγική υποχώρησης και κατευνασμού υπό τον Φρίντριχ Μερτς απέτυχε», ενώ τάχθηκε υπέρ της επιβολής δασμών από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ ως αντίμετρο.To Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (DIHK) ζητά επίσης ενότητα εντός της ΕΕ απέναντι στους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. «Μόνο με μια ξεκάθαρη, κοινή στάση μπορούν οι Βρυξέλλες να αντιμετωπίσουν την οικονομική πίεση κατά μεμονωμένων κρατών-μελών», αναφέρει ο διευθυντής του DIHK για θέματα εξωτερικού εμπορίου, Φόλκερ Τράιερ.«Γκροτέσκα ανακοίνωση»«Η ανακοίνωση νέων αμερικανικών δασμών για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι γκροτέσκα», ανέφερε ο Ντιρκ Γιαντούρα, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Χονδρικού Εμπορίου σημειώνοντας ότι: «οι ΗΠΑ τιμωρούν όσους συμμετέχουν σε μια αποστολή του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι αδιανόητο».Σύμφωνα με αναλύσεις, η αντίδραση Τραμπ προέκυψε μετά την αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο μιας πρώτης αναγνωριστικής αποστολής.Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) αντέδρασε επίσης άμεσα στις εξελίξεις, με τον πρόεδρο της Ένωσης Χίλντεγκραντ Μύλερ να σημειώνει: «Οι ανακοινώσεις περί πιθανών νέων δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ αποτελούν μια νέα και σοβαρή επιβάρυνση για τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Το κόστος των πρόσθετων δασμών θα είναι τεράστιο για τη γερμανική και ευρωπαϊκή βιομηχανία -σε καιρούς που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολοι».Και ο επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Mίχαελ Φράτσερ δήλωσε ότι η απειλή Τραμπ αποτελεί ένδειξη αδυναμίας διαχείρισης καταστάσεων από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κορυφαίο Γερμανό οικονομολόγο, η Ευρώπη έχει επανειλημμένα υποχωρήσει και έχει επιτρέψει στον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα. Όπως είπε, όσο η Ευρώπη δεν επιδεικνύει σθεναρότητα, ο Τραμπ θα συνεχίσει να την εκβιάζει.

