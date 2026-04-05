Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες ψάχνουν στα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, αναζητώντας τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά το πλήγμα ιρανικού πυραύλου.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ενώ έπεφτε η νύχτα, μερικές ώρες μετά το πλήγμα που σημειώθηκε γύρω στις 18.00, οι έρευνες συνεχίζονταν υπό το φως προβολέων και ενώ τα συντρίμμια κάπνιζαν ακόμη.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος. Το επταώροφο κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι αγνοούνται τρία άτομα.

Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντόπισαν συνολικά πέντε ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

