Ιρανικός πύραυλος έπεσε στη Χάιφα - Τέσσερις τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, όταν βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν έπεσε στη Χάιφα και έπληξε κατοικία, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης..

Η ιατρική υπηρεσία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι περιθάλπει έναν 82χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από βαρύ αντικείμενο, καθώς και τρία ακόμη άτομα με ελαφρά τραύματα από την έκρηξη και τα θραύσματα.

ISRAEL: en el área de Haifa, paramédicos y equipos del Maguen David Adom asisten en el lugar a cuatro personas afectadas. Entre ellas, un hombre de unos 82 años en estado grave y otras tres personas con lesiones leves provocadas por metralla y la onda expansiva. https://t.co/Fdsr9KTvVP pic.twitter.com/YdzBioaPlX — Dani Lerer (@danilerer) April 5, 2026

Άλλα τέσσερα άτομα λαμβάνουν βοήθεια λόγω σοκ, προσθέτει η υπηρεσία.



Πηγή: skai.gr

