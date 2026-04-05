Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιρανικός πύραυλος έπεσε στη Χάιφα - Τέσσερις τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Η ιατρική υπηρεσία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι περιθάλπει έναν 82χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από βαρύ αντικείμενο, καθώς και τρία ακόμη άτομα με ελαφρά τραύματα 

Χάιφα

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, όταν βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν έπεσε στη Χάιφα και έπληξε κατοικία, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης..

Η ιατρική υπηρεσία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι περιθάλπει έναν 82χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από βαρύ αντικείμενο, καθώς και τρία ακόμη άτομα με ελαφρά τραύματα από την έκρηξη και τα θραύσματα.

Άλλα τέσσερα άτομα λαμβάνουν βοήθεια λόγω σοκ, προσθέτει η υπηρεσία.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
6 0 Bookmark