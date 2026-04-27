Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι η Χεζμπολάχ θα οδηγήσει τον Λίβανο σε καταστροφή, αφότου ο ηγέτης του φιλοϊρανικής οργάνωσης απέρριψε εκ νέου τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

«Ο Ναΐμ Κάσεμ παίζει με τη φωτιά και αυτή η φωτιά θα κάψει τη Χεζμπολάχ και ολόκληρο τον Λίβανο... Αν η λιβανέζικη κυβέρνηση συνεχίσει να δίνει προστασία στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, θα ξεσπάσει φωτιά και θα κάψει τους κέδρους του Λιβάνου», δήλωσε ο Κατς στην ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού.

Ο Κάσεμ επανέλαβε νωρίτερα σήμερα ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν «κύκλο αστάθειας».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε σήμερα να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι ο στόχος των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ είναι ο τερματισμός του πολέμου, και απευθυνόμενος έμμεσα στη Χεζμπολάχ είπε ότι πραγματική «προδοσία» είναι να σέρνεται ο Λίβανος σε πόλεμο.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ωστόσο, το Ισραήλ εξαπολύει καθημερινά σχεδόν επιθέσεις κατά θέσεων της οργάνωσης στην επικράτεια του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

