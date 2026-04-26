Βίντεο από την έκρηξη drone της Χεζμπολάχ δίπλα σε ισραηλινές δυνάμεις

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που drone της Χεζμπολάχ με εκρηκτικά, έπληξε περιοχή κοντά σε ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν την απομάκρυνση τραυματιών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα την Κυριακή, άρμα μάχης του 77ου Τάγματος ακινητοποιήθηκε στην πόλη Ταϊμπέ, εντός της ζώνης ασφαλείας που έχει ορίσει το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής, drone της Χεζμπολάχ έπληξε το σημείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ισραηλινός στρατιώτης και να τραυματιστούν έξι ακόμη, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Footage shows the moment a Hezbollah explosive-laden drone struck near Israeli forces who were evacuating wounded troops in southern Lebanon today. pic.twitter.com/YkE21yjd9G — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 26, 2026

Στη συνέχεια, ελικόπτερο της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στάλθηκε για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ακόμη δύο drones με εκρηκτικά εναντίον των δυνάμεων.

Το ένα drone καταρρίφθηκε, ενώ το δεύτερο εξερράγη κοντά στις δυνάμεις και το ελικόπτερο, χωρίς να προκαλέσει επιπλέον τραυματισμούς, σύμφωνα με την έρευνα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).



Πηγή: skai.gr

