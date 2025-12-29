Ισπανία: Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα σε χιονοδρομικό κέντρο

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από χιονοστιβάδα σε μεγάλο χιονοδρομικό κέντρο στη βόρεια Ισπανία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης εσπευσμένα στο νοσοκομείο με υποθερμία, έπειτα από την τραγωδία που σημειώθηκε σε υψόμετρο 8.850 ποδιών στο χιονοδρομικό κέντρο Panticosa.

Ο «συναγερμός χιονοστιβάδας» σήμανε περίπου στη 1 το μεσημέρι. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς, πριν επιβεβαιωθεί ότι ένα τρίτο άτομο έχασε τη ζωή του. Άλλα δύο άτομα φέρεται να διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Χόρχε Αθκόν, δήλωσε:

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση του τραγικού ορεινού ατυχήματος στην Panticosa. Ακυρώνω όλες τις υποχρεώσεις μου για να μεταβώ στο σημείο».

Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αν και είναι γνωστό ότι μία από τους νεκρούς είναι γυναίκα.

Επίλεκτοι διασώστες της ορεινής μονάδας έρευνας και διάσωσης της Πολιτοφυλακής (Greim) έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στην περιοχή με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Η τραγωδία φαίνεται να σημειώθηκε κοντά στην κορυφή του όρους Tablato και να επηρέασε συνολικά έξι άτομα. Η ομάδα έκανε ορειβατικό σκι (ski touring) και αιφνιδιάστηκε, πριν παρασυρθεί από τη μάζα του χιονιού.

