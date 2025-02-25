Ανήλιο: Βόλτα στο νεότερο χιονοδρομικό της Ελλάδας

Απέναντι ακριβώς από το κοσμοπολίτικο Μέτσοβο, σκαρφαλωμένο στις πλαγιές της Β. Πίνδου σε υψόμετρο 1.060 μέτρων, βρίσκεται το γραφικό χωριό Ανήλιο. Η ονομασία του προέρχεται από τη μετάφραση της βλάχικης ονομασίας του χωριού «Kiare», που σημαίνει το «ανήλιαγο μέρος». Παρά το όνομα που του έχουν προσδώσει, το μέρος είναι ηλιόλουστο και έχει πανοραμική θέα προς την Τύμφη και τον Γράμμο. Ωστόσο, τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι ο ήλιος να «ξεμυτίσει» πάνω από τις ψηλές κορυφές της Πίνδου, το χωριό βρίσκεται υπό σκιά. Εκεί κατοικούν σήμερα περίπου 1.000 κάτοικοι, οι οποίοι εκτός από τα ελληνικά, μιλούν και τα βλάχικα. Η βλάχικη γλώσσα ανήκει στη γλωσσική ομάδα των Βαλκανικών Ρωμανικών γλωσσών, με προέλευση τη Λατινική, η οποία καλλιεργήθηκε μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το Ανήλιο είναι γεμάτο από ζωή με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χώρους εστίασης με τοπική κουζίνα και αξιόλογες τουριστικές υποδομές.

Σ’ αυτήν την ανάπτυξη συνέβαλε φυσικά και η διάνοιξη της Εγνατίας Οδού, καθώς έφερε άλλον αέρα τόσο στο χωριό και το χιονοδρομικό κέντρο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή με την αύξηση του τουρισμού. Η εύκολη και άνετη πρόσβαση δίνει πλέον τη δυνατότητα σε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ανακαλύψουν τους κρυμμένους θησαυρούς στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Μετσόβου. Απέναντι λοιπόν από το Ανήλιο, και σε απόσταση μόλις 4,5 χλμ. βρίσκεται το αρχοντικό Μέτσοβο. Η αξιοσημείωτη ιστορική, εμπορική, οικονομική και πολιτισμική πορεία του Μετσόβου μέσα στον χρόνο, χάρη στη γεωγραφική του θέση, δικαιολογεί απόλυτα τη σημερινή του ανάπτυξη, ως ένα πρότυπο ημιαστικό κέντρο με υψηλό βιοτικό επίπεδο και αξιόλογη τουριστική κίνηση. Το ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα και η οικογένεια Αβέρωφ συνετέλεσαν καθοριστικά στη σύγχρονη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Μετσόβου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μέτσοβο αποτελεί έναν από τους πρώτους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της χώρας μας, που εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι στην κορυφή της προτίμησης του κόσμου για χειμερινές εξορμήσεις.

Το 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί και το Χιονοδρομικό Κέντρο του Ανηλίου, γεγονός που το καθιστά το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και να κάνει μία σειρά από δραστηριότητες του βουνού, όποια εποχή του χρόνου και αν επιλέξει να πάει. Το χιονοδρομικό βρίσκεται σε υψόμετρο 1.850 μέτρων μέσα σ’ ένα δάσος, με απίστευτη θέα στο Ανήλιο, το Μέτσοβο και τους γύρω ορεινούς όγκους. Αν βρεθείτε χειμώνα στην περιοχή μπορείτε να κάνετε αλπικό σκι, snowboard, ορειβατικό σκι, σκι αντοχής, snowmobile και έλκηθρο, ενώ αν πάτε καλοκαίρι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε mountain bike, τρέξιμο, πεζοπορία, αναρρίχηση ή slackline. Η περιοχή είναι γεμάτη με οξιές, πεύκα και έλατα και οι εναλλαγές της φύσης ανά εποχή θα σας μαγέψουν αναμφίβολα.

Αν πάλι τα sports δεν είναι το δυνατό σας σημείο, μπορείτε να κάνετε μία βόλτα στα δημοφιλή αξιοθέατα της περιοχής. Ο Εθνικός Δρυμός της Βάλια Κάλντα («Ζεστή Κοιλάδα»), η Πινακοθήκη Αβέρωφ, το Λαογραφικό Μουσείο Τσανάκα, το Οινοποιείο Κατώγι – Αβέρωφ, το Τυροκομείο του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου, ο παραδοσιακός οικισμός της Μηλιάς με τα πετρόχτιστα σπίτια, και η πανέμορφη Λίμνη των Πηγών Αώου σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε. Πριν φύγετε από εκεί, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε τα περίφημα μετσοβίτικα τυριά, όπως το μετσοβόνε, τη μετσοβέλλα και την παρμεζάνα, ντόπια αλλαντικά (κασσιάτο, καρνάτο, τριπλέτο και σαράτο), κρασιά, χειροποίητα ξυλόγλυπτα και υφαντά. Όλα φτιαγμένα με αγάπη, μεράκι και ηπειρώτικη ψυχή.



Πηγή: skai.gr

