Βόλτα στο Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 42 χιλιόμετρα μακριά από τα Γρεβενά και σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 2.115 μέτρων βρίσκεται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά της Ελλάδας.

Ο λόγος φυσικά για το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας που βρίσκεται σε μία εντυπωσιακή βουνοκορφή της Πίνδου (ύψους 2.249 μέτρων), που πατάει με το ένα πόδι στη Μακεδονία, από τη μεριά των Γρεβενών, και με το άλλο στην Ήπειρο, στο Νομό Ιωαννίνων.

Το δημοφιλές αυτό χιονοδρομικό, που κάθε χειμώνα κατακλύζεται από λάτρεις των χειμερινών σπορ, λειτουργεί ήδη από το 1975. Εκείνη τη χρονιά βρέθηκαν στην περιοχή και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο, που ανήκαν στα μαστόδοντα, που ζούσαν πριν από εκατομμύρια χρόνια στα Γρεβενά!

Όσο ανηφορίζουμε για το χιονοδρομικό η θερμοκρασία πέφτει και οι στροφές στον δρόμο αυξάνονται, όμως το αλπικό τοπίο θα σας αποζημιώσει στο έπακρο. Ο χιονιάς σαν γλύπτης σκεπάζει τα δέντρα της περιοχής και οι λόφοι μοιάζουν καλυμμένοι από λευκό γλάσο. Εκεί σήμερα λειτουργούν 22 συνολικά πίστες, οι οποίες διακρίνονται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και κλίσης. Δύο εξ αυτών έχουν χαρακτηριστεί από την Federation Internationale de Ski ως «ολυμπιακών προδιαγραφών».

Ωστόσο, υπάρχουν πίστες και για αρχάριους και για έμπειρους, ενώ όποιος δεν είναι λάτρης των σπορ, μπορεί να απολαύσει ένα ζεστό ρόφημα ή κάποιο σνακ στα σαλέ του χιονοδρομικού.

Εκτός από τους αγώνες που διεξάγονται συχνά εκεί, μοναδική εμπειρία αποτελούν και οι νυχτερινές χιονοδρομίες, γνωστές ως «sunset ski», που διοργανώνονται όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ υπέρ των σκιέρ είναι και το γεγονός ότι στη Βασιλίτσα το χιόνι κρατά μέχρι την Άνοιξη, παρατείνοντας πολύ τη σεζόν λειτουργίας του χιονοδρομικού. Σ’ αυτό φυσικά συντελεί το μεγάλο υψόμετρο, αλλά και η απόσταση του χιονοδρομικού από τη θάλασσα. Εκεί, στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας, μέσα στις επιβλητικές βουνοκορφές της Πίνδου, το χιόνι διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε μία απόσταση 15 χιλιομέτρων από το χιονοδρομικό βρίσκεται και το ψηλότερο χωριό των Βαλκανίων, η γραφική Σαμαρίνα, που ξεπροβάλλει μέσα στο χιονισμένο τοπίο, με φόντο τον μεγαλοπρεπή Σμόλικα.

Το ξακουστό αυτό βλαχοχώρι, που είναι χτισμένο στα 1.450 με 1.500 μέτρα υψόμετρο, προσφέρεται για διαμονή, αν θέλετε να επισκεφτείτε το χιονοδρομικό, και διαθέτει πολλά καταλύματα και αξιόλογους ξενώνες. Εκεί θα δείτε πανέμορφα πέτρινα αρχοντικά, ιστορικές εκκλησίες και μοναστήρια, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε και την ντόπια κουζίνα, που φημίζεται για τα εξαιρετικής ποιότητας κρεατικά και τις παραδοσιακές πίτες.

Οι πλαγιές γύρω από το χωριό είναι καλυμμένες από έλατα, οξιές και μαύρη πεύκη, και μόλις πέφτει το πρώτο χιόνι το σκηνικό γίνεται πραγματικά μαγικό. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς τα εκχιονιστικά περνούν συνέχεια, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο τόσο για το χωριό, όσο και για το χιονοδρομικό.

Το όνομα του χωριού προέρχεται από τη βλάχικη λέξη «Στα Μαρίνα» , που σημαίνει Αγία Μαρίνα. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε Σαμαρίνα, οπότε και καθιερώθηκε. Σε πολλούς ιστορικούς χάρτες το συναντούμε ως “Santa Maria de Praitoria”, ενώ λέγεται ότι οι πρώτοι κάτοικοί του ήταν από τη Θεσσαλία.

Στην καρδιά του χωριού βρίσκεται η εμβληματική εκκλησία της Παναγίας, που είναι η μεγαλύτερη βασιλική της Πίνδου και χρονολογείται από το 1818. Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ομορφιά της, καθώς μέσα στο ιερό της είναι ριζωμένο ένα αιωνόβιο πεύκο, που προεξέχει πάνω από το κτίριο. Περιπλανώμενοι στο χωριό θα δείτε πολλές πέτρινες βρύσες και τρεχούμενα νερά, ενώ αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, από εκεί ξεκινούν οι διαδρομές για τη Δρακόλιμνη του Σμόλικα και την Κοιλάδα του Διαβόλου, με τον εντυπωσιακό καταρράκτη.

Η παρθένα φύση της περιοχής, η άγρια ομορφιά του τοπίου, ο καθαρός αέρας και η φιλοξενία των ντόπιων θα σας κάνουν να αγαπήσετε αυτό το μέρος, και να δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.