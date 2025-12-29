Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν κατά 4,5% τη Δευτέρα, συνεχίζοντας την απότομη πτώση μετά τα ρεκόρ που σημείωσαν την περασμένη εβδομάδα.

O χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.334,42 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πτώση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές ρευστοποιούν τα κέρδη τους μετά την ισχυρή άνοδο που σημείωσε η αγορά των πολύτιμων μετάλλων το τελευταίο διάστημα.

Το ασήμι επίσης σημειώνει απότομη πτώση κατά 8,09%, διαπραηματευόμενο στα 71,37 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα υποχωρεί κατά 14,01% στα 2.142,10 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί κατακόρυφα κατά 15,56% στα 1.708,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Πηγή: skai.gr

