Δημαρχος Άμστερνταμ: Τοξικό κοκτέιλ αντισημιτισμού και χουλιγκανισμού

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ μίλησε σήμερα για ένα "τοξικό κοκτέιλ αντισημιτισμού και χουλιγκανισμού" που προκάλεσε τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών φιλάθλων μετά το τέλος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Φέμκε Χαλσέμα πρόσθεσε επίσης πως "αδικίες διαπράχθηκαν απέναντι στους Εβραίους της πόλης μας καθώς και σε άτομα που ανήκουν σε μειονότητες που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων".

Η Χαλσέμα μιλούσε στο πλαίσιο επείγουσας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Άμστερνταμ αφότου η ολλανδική πρωτεύουσα συγκλονίστηκε από επιθέσεις εναντίον οπαδών ισραηλινής ομάδας ποδοσφαίρου από άνδρες οι οποίοι όπως είπε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ "ήταν μεταναστευτικής προέλευσης".

"Οι Ισραηλινοί Εβραίοι οπαδοί ήταν προσκεκλημένοι στην πόλη μας και καταδιώχθηκαν, κυνηγήθηκαν και δέχθηκαν επίθεση από αντισημιτικά καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους", είπε η Χαλσέμα.

"Όμως οι δημότες του Άμστερνταμ δέχθηκαν επίσης επιθέσεις από τους χούλιγκαν της Μακάμπι που φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα και συνθήματα μίσους στην πόλη μας", πρόσθεσε.

Τη νύχτα της 7ης προς 8η Νοεμβρίου μετά τον αγώνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Europa League ανάμεσα στον Άγιαξ Άμστερνταμ και την ισραηλινή ομάδα Μακάμπι Τελ Αβίβ, οπαδοί της Μακάμπι καταδιώχθηκαν και χτυπήθηκαν στους δρόμους του Άμστερνταμ.

Αυτές οι επιθέσεις, που χαρακτηρίστηκαν αντισημιτικές κυρίως από το Ισραήλ και τις ολλανδικές αρχές, είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 έως 30 άνθρωποι και προκάλεσαν οργή σε πολλές δυτικές πρωτεύουσες. Ομάδες Ολλανδών επιτιθέμενων "μεταναστευτικής προέλευσης" σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ντικ Σχόοφ, καθοδήγησαν αυτές τις επιθέσεις, ανταποκρινόμενοι σε ένα κάλεσμα να επιτεθούν στους Εβραίους διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μεμονωμένα επεισόδια είχαν ξεσπάσει πριν από τον αγώνα, μεταξύ των οποίων αντιαραβικά συνθήματα που φώναζαν οπαδοί της Μακάμπι.

Αυτές οι βιαιότητες εγγράφονται σε ένα πλαίσιο πόλωσης στην Ευρώπη, με αύξηση αντισημιτικών, αντιισραηλινών και ισλαμοφοβικών ενεργειών, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Γάζα.

Στο παρελθόν ο αντισημιτισμός στην Ευρώπη είχε τις ρίζες του στην ακροδεξιά, όμως σήμερα τροφοδοτείται εν μέρει και από ορισμένους κύκλους της αριστεράς και ισλαμιστές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά τον αγώνα, ομάδες ανδρών που επέβαιναν σε σκούτερ επιτέθηκαν σε υποστηρικτές της Μακάμπι σε ορισμένες συνοικίες της πόλης.

Η αστυνομία δήλωσε πως οι επιτιθέμενοι είχαν κινητοποιηθεί από καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιτεθούν στους Εβραίους.

Ο Ντικ Σχόοφ υποσχέθηκε χθες, Δευτέρα, "αυστηρά μέτρα" για τους υπόπτους για τις επιθέσεις εναντίον των οπαδών της ισραηλινής ομάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.