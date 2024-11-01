Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έπεσε σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης της Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση που αποδίδεται στην Ουκρανία σε δύο συνεχόμενες ημέρες σε στόχους ενέργειας και καυσίμων στη Ρωσία, έπειτα από ανάπαυλα περίπου επτά εβδομάδων μετά την επίθεση σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τούλα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν θύματα από το περιστατικό στην αποθήκη πετρελαίου στην Σβέτλογκραντ, σημείωσε ο Βλαντιμίροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το δίκτυο Baza Telegram, το οποίο πρόσκειται στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, ανήρτησε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, την επίθεση στην αποθήκη πετρελαίου. Το βίντεο δείχνει ότι τουλάχιστον μία από τις δεξαμενές καυσίμων τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες.

Χθες, Πέμπτη, διάφορες εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας στοχοθετήθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην κεντρική περιφέρεια Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, όπου έχει έδρα η Bashneft, η μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία που ελέγχει η κορυφαία ρωσική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Rosneft.

Η Bashneft διαχειρίζεται διάφορα διυλιστήρια στην περιφέρεια, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται μερικές ημέρες μετά το δημοσίευμα των Financial Times για συνομιλίες σε πρώιμο στάδιο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία με στόχο δυνάμει την παύση των αεροπορικών τους επιδρομών εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της άλλης πλευράς. Το Κρεμλίνο διέψευσε το δημοσίευμα αυτό.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τις επιθέσεις αυτού του είδους τρομοκρατικές, ενώ η Ουκρανία, η οποία ενέτεινε τις επιδρομές της με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις από τις αρχές του έτους, δηλώνει ότι τα πλήγματά της αυτά γίνονται σε αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις στις δικές της ενεργειακές υποδομές.

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της κάτω Βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, σημείωσε σε δηλώσεις του στο ενημερωτικό δίκτυο Life νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ότι δεν υπήρξαν συνομιλίες για να σταματήσουν οι επιθέσεις αυτές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η Ρωσία έχει καταστρέψει το ήμισυ της ικανότητας παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να αποκαταστήσει τις δυνατότητες παραγωγής 2,5 GW ενέργειας από το Κίεβο, δηλαδή περίπου το 15% της ενέργειας που χρειάζεται η χώρα, όπως δήλωσε, αναφερόμενη σε προτεινόμενες, χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επισκευές.

Το Κίεβο κατέρριψε 31 ρωσικά drones τη νύχτα

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 31 από τα 48 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Ρωσία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας στη διάρκεια επίθεσής της τη νύχτα.

Η πολεμική αεροπορία του Κιέβου διευκρίνισε επίσης ότι «χάθηκε το ίχνος» άλλων 14 drones και ότι καταρρίφθηκε επίσης ένας από τους τρεις πυραύλους κρουζ που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.