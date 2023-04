Πανικός σε λιτανεία στην Ισπανία – Αγαλμα της Παναγίας έπιασε φωτιά (βίντεο) 

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Κυριακή, Πάσχα των Καθολικών, σε λιτανεία στην πόλη στη Vélez-Málaga της Ισπανίας. Ένα ξύλινο άγαλμα της Παναγίας, ύψους 1,80μ.έπιασε φωτιά – πιθανότατα όταν ακούμπησε πάνω του κατά λάθος κάποιο κερί.

Το άγαλμα με τα ενδύματα της Παρθένου τυλίχθηκε στις φλόγες και επικράτησε χάος.

Οι πιστοί που συνόδευαν την λιτανεία άρχισαν να ουρλιάζουν από τον φόβο τους και να τρέχουν να σωθούν, ενώ οι πιο κοντινοί άρχισαν να χτυπούν τις φλόγες με τα χέρια και τις λευκές ρόμπες που φορούσαν.

Δύο αδέρφια – προσκυνητές έπαθαν εγκαυματα στην προσπάθειά τους να σώσουν το άγαλμα, το οποίο καταστράφηκε στο 80%.

Τελικά, η λιτανεία ακυρώθηκε και η φωτιά έσβησε χάρη στις αντιδράσεις των μελών της αδελφότητας και με τη βοήθεια πυροσβεστήρα που έφερε η τοπική αστυνομία.

Virgin Mary statue goes up in flames during Easter parade as onlookers scream https://t.co/OH4sRwpy7J pic.twitter.com/9YmvRkoU2J