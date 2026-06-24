«Έλα και εσύ στη χώρα του... Τραμπ». Η αμερικανική μάρκα ALP, που παράγει σακουλάκια νικοτίνης (nicotine pouch) και συνιδιοκτήτης της είναι ο υπερσυντηρητικός αμερικανός παρουσιαστής τοκ-σόου Τάκερ Κάρλσον, μέγας υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ, με τη σχέση τους πάντως να είναι τελευταία πολυκύμαντη, θα αρχίσει από τον Ιούλιο πωλήσεις σε 11 ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Λορέντσο Ντε Πλάνο.

Η ALP, συνιδιοκτήτες της οποίας είναι ο Κάρλσον και η Turning Point Brands, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία που παράγει σακουλάκια νικοτίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ντε Πλάνο σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς την περασμένη εβδομάδα.

Τα σακουλάκια νικοτίνης είναι το προϊόν καπνού που έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη διάδοση και αυξάνει τις πωλήσεις εταιρειών όπως η Philip Morris International και η British American Tobacco, τα προϊόντα των οποίων Zyn και Velo κυριαρχούν στη αγορά των ΗΠΑ.

Ενώ η ALP έχει μερίδιο γύρω στο 2% στην αγορά των ΗΠΑ, αναπτύσσεται γρήγορα, δήλωσε ο Ντε Πλάνο, προσθέτοντας ότι ετοιμάζεται τώρα για να ανταγωνισθεί σε διεθνείς αγορές με στόχο να γίνει μέχρι το 2030 η υπ' αριθμόν 2 μάρκα στα σακουλάκια νικοτίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θέλουμε η ALP να είναι παντού», τόνισε.

Η σχέση της ALP με τον Κάρλσον, μια ακροδεξιά φωνή με επιρροή στις ΗΠΑ και δημοφιλής στην εκλογική βάση του Ντόναλντ Τραμπ, βοήθησε τη μάρκα να κερδίσει έδαφος στην αμερικανική αγορά για τα σακουλάκια νικοτίνης, που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο.

Ο ανταγωνισμός θερμαίνεται και στην Ευρώπη, όπου η Zyn επεκτείνεται. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Grand View Research, η αγορά αυτή θα φθάσει στην Ευρώπη τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις μέχρι το 2031, από σχεδόν 1,7 δισεκατομμύριο το 2024.

Η ALP θα αρχίσει τον Ιούλιο τις online πωλήσεις στη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ελβετία και τη Ρουμανία και θα ακολουθήσουν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία και αργότερα φέτος η Σουδία και η Δανία. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσουν οι πωλήσεις σε καταστήματα.

Η ALP υπέγραψε με έναν κατασκευαστή στη Λιθουανία για την παραγωγή 20 εκατομμυρίων μονάδων το 2026 και 50 εκατομμυρίων το 2027 και βρίσκεται στη διαδικασία για να εξασφαλίσει συμφωνίες και με άλλους προμηθευτές, δήλωσε ο Ντε Πλάνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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