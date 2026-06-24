Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα «οπλοστάσιο», κάνναβη και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 44χρονο ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026. Αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, το πρωί του Σαββάτου έλαβαν χώρα έρευνες από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου, τόσο στην οικία, όσο και στην επιχείρηση του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρια,

στιλέτα,

σουγιάδες,

μαχαίρι τύπου «KARAMBIT»,

2 στιλέτα γροθιάς,

σούρικεν,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

αυτοσχέδιο όπλο τύπου «μπρελόκ»,

32 φυσίγγια,

πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,

3 κροτίδες,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

4 χειρουργικά νυστέρια,

μικροποσότητα κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των 96.305 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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