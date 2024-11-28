Ο φερόμενος ως «αρχηχός» κυκλώματος λαθρεμπορίου ναρκωτικών συνελήφθη στην Αλβανία αφού οι αρχές στη Γερμανία ανακάλυψαν ηρωίνη που ήταν κρυμμένη σε ένα φορτίο σαπουνιού προέλευσης από το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

Ο ύποπτος είναι ένας 57χρονος Τούρκος που συνελήφθη στην Αλβανία αυτόν τον μήνα μετά από έρευνα που διεξήχθη από τη Γερμανία μαζί με την Ολλανδία και την Europol, ανέφερε η πανευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία.

«Ο ύποπτος, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Europol, φέρεται να είναι επικεφαλής εγκληματικού δικτύου υπεύθυνου για μεγάλης κλίμακας εισαγωγή ηρωίνης στη Δυτική Ευρώπη», ανέφερε η Europol.

Η έρευνα συνέδεσε τον ύποπτο με την κατάσχεση 703 κιλών ηρωίνης στο λιμάνι του Αμβούργου στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2022.

«Η ηρωίνη ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα κοντέινερ που είχε μέσα σαπούνι προερχόμενο από το Ιράν», ανέφερε.

Η Europol δεν κατονόμασε τον άνδρα που συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

