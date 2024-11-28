Τουρκία: Επιμένει για τον Οτσαλάν ο Μπαχτσελί

Παρά το γεγονός ότι η εκλογή Τραμπ και οι επιλογές του για τη νέα κυβέρνηση απασχολούν ιδιαίτερα την Άγκυρα το τελευταίο διάστημα, η πρόταση του ακροδεξιού κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, να βρεθεί μια οριστική λύση στην τρομοκρατία του ΡΚΚ εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, αν και ο ίδιος ο Ερντογάν το καθυστερεί. Χθες, ο ακροδεξιός ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης κάλεσε πάλι την τουρκική κυβέρνηση να επιτρέψει στο φιλοκουρδικό κόμμα DEM να συναντηθεί με τον επί 25 χρόνια έγκλειστο ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν.



Πριν από έναν μήνα ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είχε προτείνει στον Οτσαλάν να ανακοινώσει τη διάλυση της οργάνωσής του με αντάλλαγμα την πιθανότητα απελευθέρωσής του. Τότε ο Ερντογάν είχε περιγράψει την αρχική πρόταση του Μπαχτσελί ως «ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας», αλλά είχε αποφύγει να αναφερθεί σε ειρηνευτική διαδικασία. Χθες ο Μπαχτσελί επανέλαβε την πρόταση με μεγαλύτερη έμφαση. «Αναμένουμε ότι η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή μεταξύ του Οτσαλάν και της αντιπροσωπείας του κόμματος DEM θα γίνει χωρίς καθυστέρηση και επαναλαμβάνουμε αποφασιστικά την έκκλησή μας», δήλωσε ο Μπαχτσελί μιλώντας στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματός του. Ήδη μια διαδικασία έχει ξεκινήσει, καθώς ο πρόεδρος της Κ.Ο. του DEM δήλωσε ότι υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 26 Νοεμβρίου για να συναντηθούν μέλη του με τον Οτσαλάν. «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο για μια δημοκρατική λύση στο κουρδικό ζήτημα και τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας», είπε. Ωστόσο, η κατάσταση είναι ασαφής. Σήμερα εκπρόσωπος του DEM δήλωσε ότι «Δεν υπήρξε καμία θετική ή αρνητική απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επίσκεψη στον Οτσαλάν. Επαναλαμβάνουμε ότι περιμένουμε την έγκριση της αίτησής μας, ώστε αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν».

Διστάζει ο Ερντογάν

Ο Ερντογάν δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει τι θα κάνει, η μόνη συγκεκριμένη κίνηση ήταν η άδεια που δόθηκε στον ανιψιό του Οτσαλάν και βουλευτή του DEM, ο οποίος τον επισκέφτηκε ως συγγενής στο νησί-φυλακή Ιμραλί μετά από τεσσεράμισι χρόνια. Στο μεταξύ οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις συλλήψεις υπόπτων μελών του ΡΚΚ στο εσωτερικό και τις στρατιωτικές επιδρομές στις βάσεις του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ, ενώ ήδη έχουν καθαιρεθεί με προεδρικά διατάγματα πέντε δήμαρχοι κουρδικών δήμων στις ΝΑ περιοχές, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Παρά τους ισχυρισμούς αναλυτών ότι δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ερντογάν και Μπαχτσελί στο θέμα του ΡΚΚ, η δυστοκία στην εφαρμογή μια συγκεκριμένης γραμμής, δείχνει ότι το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι το παρουσίασε ο Μπαχτσελί στην αρχική του πρόταση.

