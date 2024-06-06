Η Ρωσία ενέκρινε σχέδιο για την κατασκευή της πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής για επιβατικές αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με δισεκατομμύρια δολάρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με σημερινή κυβερνητική οδηγία.

Η κυβέρνηση ενέκρινε κατά τη σημερινή, πρώτη ημέρα εργασιών του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, την κατασκευή αυτής της μήκους 679 χιλιομέτρων σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία αναμένεται ότι θα επιτρέψει σε ρωσικής κατασκευής τρένα να ταξιδεύουν με ταχύτητα 360 χιλιομέτρων/ώρα για να φθάνουν από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη μέσα σε 2-2,5 ώρες αντί των 4-5 που απαιτούνται σήμερα.

Η σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα κοστίσει περισσότερο από 2,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια (25,97 δισεκ. δολάρια), θα κατασκευαστεί από μια ρωσική εταιρεία, τη VSM Two Capitals, με όρους παραχώρησης και με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια.

Η ρωσική κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει δάνεια τουλάχιστον 300 δισεκ. ρουβλιών από το Εθνικό Ταμείο Πρόνοιας με επιτόκιο 1% το 2025 και επιδοτήσεις που ισοδυναμούν με περίπου 328 δισεκ. ρούβλια στο διάστημα από το 2024 ως το 2038, σύμφωνα με την οδηγία.

Περισσότερα από 580 δισεκ. ρούβλια χρειάζονται από το Εθνικό Ταμείο Πρόνοιας για το πρόγραμμα, ενώ άλλη χρηματοδότηση θα έρθει από πηγές στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρωσικές κρατικές τράπεζες VTB, Sberbank και Gazprombank, είχε δηλώσει το Φεβρουάριο ο πρώην υπουργός Μεταφορών Βιτάλι Σαβέλιεφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής Sberbank Τζέρμαν Γκρεφ δήλωσε σήμερα ότι η τράπεζά του θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Η Ρωσία έχει προτείνει να αυξήσει τους φόρους των εταιρειών και των πλουσίων, κάτι που μπορεί να προσθέσει επιπλέον 30 δισεκ. δολάρια στα έσοδα του προϋπολογισμού του επόμενου έτους και να επιτρέψει στη Μόσχα να αυξήσει τις δαπάνες, μεταξύ άλλων και για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

