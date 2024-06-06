Ευγνωμοσύνη προς τους ήρωες της Νορμανδίας εξέφρασε ο βασιλιάς Κάρολος

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με την παρουσία του βασιλιά Καρόλου τελέστηκε το πρωί μία συγκινητική τελετή στο Βρετανικό Μνημείο της Νορμανδίας στο Βερ-σου-Μερ, για να τιμηθεί η 80ή επέτειος της D-Day, δηλαδή της απόβασης 160.000 συμμαχικών στρατιωτών στις ακτές της συγκεκριμένης επαρχίας της βόρειας Γαλλίας.

Σε χαιρετισμό του ο Βρετανός μονάρχης είπε πως «είναι με βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης που θυμόμαστε τους πεσόντες» και πως για τους όλο και λιγότερους βετεράνους εν ζωή και εκείνους που χάθηκαν «η ευγνωμοσύνη μας είναι αμείωτη και ο θαυμασμός μας αιώνιος».

Στην τελετή παρέστησαν περισσότεροι από 40 Βρετανοί βετεράνοι της D-Day, με τον νεαρότερο να είναι πλέον 96 ετών.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που παρασημοφόρησε μία Βρετανίδα βετεράνο του Βασιλικού Ναυτικού.

Στην κύρια εκδήλωση στη Νορμανδία, όπου θα παραστούν 25 ηγέτες κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσωπεί ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ.

Πηγή: skai.gr

