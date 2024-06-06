Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Ένα βρέφος έξι μηνών και ακόμα δύο παιδιά είναι μεταξύ των 84 ανθρώπων που διασώθηκαν από σκάφη της βρετανικής και γαλλικής ακτοφυλακής όταν ανατράπηκε η λέμβος στην οποία επέβαιναν στη Θάλασσα της Μάγχης.

Με το πέρας της μεγάλης επιχείρησης διάσωσης έγινε γνωστό πως δεν πιστεύεται ότι έχουν υπάρξει απώλειες ανθρώπων, αλλά δεν έγινε άμεσα γνωστή η κατάσταση της υγείας των διασωθέντων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η λέμβος με τους μετανάστες είχε αλλάξει πορεία πριν ανατραπεί, στρεφόμενη προς την κατεύθυνση των γαλλικών ακτών από όπου είχε αναχωρήσει.

Τουλάχιστον ακόμα μία λέμβος εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης από τις γαλλικές έχει ενώ ήταν επίσης έτοιμη να αρχίσει το ριψοκίνδυνο ταξίδι προς τις βρετανικές ακτές, αξιοποιώντας τις καλές καιρικές συνθήκες.

Συνολικά τα τελευταία 6,5 χρόνια πάνω από 125.000 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν διασχίσει με λέμβους τη Θάλασσα της Μάγχης προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.