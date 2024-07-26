Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν χθες Πέμπτη το τελευταίο μέλος που είχε απομείνει ζωντανό από την ομάδα Κούρδων που συνελήφθη το 2009 και το 2010 και κατηγορήθηκε για «διαφθορά πάνω στη γη», εξαιτίας του ότι φερόταν να ανήκει σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, ανακοίνωσαν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο 40χρονος Καμράν Σεϊχλέ απαγχονίστηκε σε φυλακή στην Ουρμιά (βορειοδυτικά), σύμφωνα με τις ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, και Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ.

Kamran Sheikheh, a Sunni prisoner, was executed in Urmia Prison after over 14 years of imprisonment. This marks the final execution in a case involving seven Sunni prisoners. #Iran #KamranSheikheh

Read more in HRANA's report:https://t.co/ACT6YCunRq pic.twitter.com/3KvfEFYeAf — HRANA English (@HRANA_English) July 25, 2024

Η IHR χαρακτήριζε τον Καμράν Σεϊχλέ «πολιτικό κρατούμενο» και τόνιζε πως καταδικάστηκε «με βάση ομολογία που του αποσπάστηκε με βασανιστήρια».

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο, μαζί με άλλους έξι Κούρδους, το 2018. Κατηγορήθηκε πως ήταν μέλος κινημάτων εκτός νόμου και ότι ενεχόταν σε φόνο ιερωμένου στη Μαχαμπάντ (δυτικά).

Οι υπόλοιποι έξι συγκατηγορούμενοί του είχαν ήδη εκτελεστεί από τον Νοέμβριο του 2023 και μετά.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι επτά Κούρδοι καταδικάστηκαν έπειτα από «εντελώς άδικη δίκη», η οποία αμαυρώθηκε από υποψίες για χρήση «βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης».

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τη δυσανάλογη χρήση της θανατικής ποινής σε βάρος των μειονοτήτων των Κούρδων και των Βελούχων στο δυτικό και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Γενικά, τα μέλη των μειονοτήτων αυτών ανήκουν στο σουνιτικό ισλάμ κι όχι στο σιιτικό δόγμα, που είναι κυρίαρχο στο Ιράν.

Συνδικαλιστής, ο οποίος φέρεται να ανήκει σε κουρδικό κόμμα εκτός νόμου στο Ιράν, συνελήφθη τον Δεκέμβριο και καταδικάστηκε σε θάνατο στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Το Ιράν, μαζί με την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία, συγκαταλέγεται στις χώρες που κάνουν τις περισσότερες εκτελέσεις παγκοσμίως.

