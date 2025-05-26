Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισημερινού, που βρίσκεται στην παράκτια επαρχία Εσμεράλντας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, χωρίς να έχει προκαλέσει τραυματισμούς, υποχρεώνοντας τη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου Petroecuador να αναστείλει τις εργασίες της.

«Έχουμε μια δεξαμενή καυσίμου μαζούτ που πήρε φωτιά. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Ινές Μανζάνο στον λογαριασμό της στο Χ.

Τεράστια στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές σήμερα το πρωί γύρω από το διυλιστήριο.

#Urgente Petroecuador debería informar si la Refinería Esmeraldas saldrá de operación por la explosión del tanque de Fuel Oil. Y si garantizará el abastecimiento regular de los combustibles a la zona norte del país, incluida la ciudad de Quito. pic.twitter.com/5PP2RNe3ly — Darío Dávalos (@dario_Davalos40) May 26, 2025

Η κρατική εταιρία Petroecuador δήλωσε ότι η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα, δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Το διυλιστήριο «σταμάτησε τις εργασίες του για να προστατέψει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού», δήλωσε η κρατική εταιρία πετρελαίου σε ανακοίνωση.

Το διυλιστήριο αυτό, με δυνατότητα επεξεργασίας 110.000 βαρελιών αργού ημερησίως, είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των τριών διυλιστηρίων της χώρας αυτής της Νότιας Αμερικής, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Στρατιώτες και εργαζόμενοι του διυλιστηρίου, που βρίσκεται στην πόλη Εσμεράλντας, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, είχαν αποκλείσει την πρόσβαση για να διασφαλίσουν μια περίμετρο ασφαλείας και να επιτρέψουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

#Urgente Explosión en la Refinería Esmeraldas. Urge un comunicado de Petroecuador. pic.twitter.com/0UAO1aJE6r — Darío Dávalos (@dario_Davalos40) May 26, 2025

Η Γραμματεία διαχείρισης των κινδύνων δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι οι εργαζόμενοι στο διυλιστήριο απομακρύνθηκαν από την περιοχή προληπτικά.

«Μόλις τεθεί υπό έλεγχο το συμβάν, θα γίνουν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση των υποδομών και θα διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια», διευκρίνισε η Petroecuador.

Ο Ισημερινός είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Νότιας Αμερικής, με περίπου 475.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Πρόκειται για ένα από τα κύρια εξαγωγικά του προϊόντα, που του απέφεραν έσοδα 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.