Τουλάχιστον 11 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας της κατάρρευσης υπό ανέγερση κτιρίου στην πόλη Τούμπα της Σενεγάλης, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κατέρρευσε ένα τριώροφο κτίριο. Ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης πολεοδομίας Μούσα Τιν απέδωσε την κατάρρευση σε «μη συμμόρφωση με τους κανόνες» δόμησης.

Ιερή πόλη για μια αδελφότητα των Σούφι (σ.σ. ασκητική κοινότητα του Ισλάμ), η Τούμπα είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη σε αυτήν τη χώρα της δυτικής Αφρικής.

Σε δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, όπως και το Ντακάρ, η Τούμπα βιώνει έκρηξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ορισμένες φορές όμως με άναρχο τρόπο και χωρίς άδειες.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στη Σενεγάλη και αποδίδονται συνήθως στη μη συμμόρφωση με τους κανόνες δόμησης. Σε ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου μήνα στο Ντακάρ, δύο άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

