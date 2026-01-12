Φρίκη στον Ισημερινό. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από τον εντοπισμό πέντε ανθρώπινων κεφαλιών κρεμασμένων σε εμφανές σημείο τουριστικής παραλίας στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Στο σημείο βρέθηκε και απειλητικό μήνυμα, σε μια περιοχή που το τελευταίο διάστημα δοκιμάζεται από έντονη κλιμάκωση της βίας.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε στο Πουέρτο Λόπεζ, στην επαρχία Μανάμπι, δημοφιλή προορισμό για όσους θέλουν να παρατηρήσουν φάλαινες, όπου ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν δολοφονηθεί εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα βρέφος, σε σειρά επεισοδίων αποδοθέντων από τις αρχές σε συγκρούσεις συμμοριών.

#MUNDO| La Policía de Ecuador encontró cinco cabezas humanas colgadas con un mensaje de advertencia en una playa turística en Puerto López, provincia de Manabí. El crimen habría ocurrido enmarcado en disputas por extorsiones a comerciantes de la región.



Junto a las cabezas… pic.twitter.com/0N200Ke3YG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 11, 2026

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα πέντε κεφάλια, κρεμασμένα με σχοινιά από δυο ξύλινους πασσάλους στην αμμουδιά. Πλάι τους, επιγραφή σε ξύλινο πίνακα απειλούσε μέλη συμμοριών που εκβιάζουν εμπόρους και κατοίκους για να αποσπούν πληρωμές για υποτιθέμενη προστασία.

Ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης στο Πουέρτο Λόπεζ εν μέσω συνεχιζόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επιβάλλεται σε εννέα από τις 24 επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Μανάμπι.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε με στόχο τον περιορισμό της κλιμάκωσης της βίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές - κάτι που δεν κατάφερε - και περιορίζει ορισμένα πολιτικά δικαιώματα.

Παρά τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 διαπράχθηκαν πάνω από 4.600 δολοφονίες στη χώρα των λίγων περισσότερων από 18 εκατ. κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Πηγή: skai.gr

