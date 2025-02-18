Η Ταϊβάν εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς όπλων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ

Η Ταϊβάν διερευνά την αγορά όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα, ελπίζοντας να κερδίσει την υποστήριξη από τη νέα κυβέρνηση Τραμπ καθώς η Κίνα συνεχίζει να ασκεί στρατιωτική πίεση στο νησί.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεδομένης της ευαισθησίας της κατάστασης, είπαν στο Reuters ότι η Ταϊβάν βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Το πακέτο έχει σκοπό να δείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ταϊβάν είναι αφοσιωμένη στην άμυνά της, είπε μια από τις πηγές.

Μια δεύτερη πηγή είπε ότι το πακέτο θα περιλαμβάνει πυραύλους κρουζ παράκτιας άμυνας και πυραύλους HIMARS.

«Θα ήμουν πολύ έκπληκτος αν ήταν λιγότερο από 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάπου μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε η πηγή.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ωστόσο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Βαλτς δήλωσε στο Reuters ότι θέλει να επιταχύνει την παράδοση όπλων στην Ταϊβάν.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες αγορές, αλλά είπε ότι επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της άμυνάς του.

«Οποιοσδήποτε οπλισμός και εξοπλισμός που μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους για την οικοδόμηση του στρατού αναφέρονται ως στόχοι», ανέφερε.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν είναι δικό της έδαφος και ποτέ δεν απαρνήθηκε τη χρήση βίας για να θέσει το νησί υπό τον έλεγχό της. Η Ταϊβάν αντιτίθεται σθεναρά στις αξιώσεις κυριαρχίας της Κίνας και λέει ότι μόνο οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Σχέσεις Τραμπ - Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενόχλησε την Ταϊβάν με τα τσιπ στην προεκλογική εκστρατεία του λέγοντας ότι το νησί έκλεψε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ημιαγωγών. Αυτόν τον μήνα, απείλησε με δασμούς στις εισαγωγές chip.

Όμως η κυβέρνησή του διατήρησε διπλωματική υποστήριξη για το νησί που διεκδικεί η Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα εξέδωσαν κοινή δήλωση στις 7 Φεβρουαρίου στην οποία εναντιώνονται σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της τρέχουσας κατάστασης στα στενά της Ταϊβάν μέσω βίας ή εξαναγκασμού. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αφαίρεσε επίσης σχετικό κείμενο στον ιστότοπό του που ανέφερε ότι δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, μια κίνηση που επαίνεσε η κυβέρνηση του νησιού. Η Κίνα προέτρεψε τις ΗΠΑ να «διορθώσουν τα λάθη τους».

Η Ταϊβάν σχεδιάζει να προτείνει έναν ειδικό αμυντικό προϋπολογισμό που δίνει προτεραιότητα σε πυρομαχικά ακριβείας, αναβαθμίσεις αεράμυνας, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, εξοπλισμό για τις εφεδρικές δυνάμεις και τεχνολογία αντι-drone, είπε τρίτη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του 2017-2021, ο Τραμπ πραγματοποίησε τακτικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για μαχητικά αεροσκάφη F-16. Η κυβέρνηση Μπάιντεν συνέχισε αυτές τις πωλήσεις, αν και συχνά με μικρότερες τιμές.

Οι Ταϊβανοί αξιωματούχοι βλέπουν ενθαρρυντικά σημάδια από την κυβέρνηση Τραμπ, ακόμη και όταν οι απειλές για τους δασμούς επιβαρύνουν αυτήν την αισιοδοξία.

Η Ταϊβάν δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ θέλει να κάνει μια «μεγάλη συμφωνία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να ξεπουλήσει τα συμφέροντα της Ταϊβάν, είπε μια από τις πηγές. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για την επιβολή δασμών στους ημιαγωγούς, είπε η πηγή.

Σε μια άλλη ένδειξη δέσμευσης των ΗΠΑ στην Ταϊβάν, ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ στην Ταϊβάν, Ρέιμοντ Γκριν, θα διατηρήσει τη θέση του, ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters, ακόμη και όταν άλλες διπλωματικές αποσπάσεις των ΗΠΑ υφίστανται μεγάλες ανακατατάξεις.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι ο Γκριν παραμένει διευθυντής του Αμερικανικού Ινστιτούτου στην Ταϊβάν, της ανεπίσημης πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ταϊπέι.

