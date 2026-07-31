Βραζιλία: Νέα δικαστική έρευνα σε βάρος του γιου του Λούλα λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του

Η βραζιλιάνικη Δικαιοσύνη ενέκρινε τη διενέργεια νέας έρευνας σε βάρος του Φάμπιο Λουίς Λούλα ντα Σίλβα, γιου του προέδρου της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη έρχεται μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακήρυξη του Λούλα ως υποψηφίου της κεντροαριστερής παράταξης για τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Την άδεια για την έναρξη της έρευνας έδωσε ο δικαστής του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Αντρέ Μεντόζα, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο ανώτατο δικαστικό σώμα από τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου. Η δικαστική πηγή δεν αποκάλυψε το ακριβές αντικείμενο των υποψιών που ερευνώνται σε βάρος του Φάμπιο Λουίς, γνωστού στη Βραζιλία με το προσωνύμιο «Λουλίνια».

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de S. Paulo, η ομοσπονδιακή αστυνομία διερευνά εάν ο γιος του προέδρου άσκησε επιρροή υπέρ επιχειρηματία-λομπίστα στο πλαίσιο διαγωνισμού του υπουργείου Υγείας που αφορούσε την εμπορική διάθεση θεραπευτικής κάνναβης.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς θεωρείται βασικό πρόσωπο σε κύκλωμα εξαπάτησης συνταξιούχων. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και είχε οδηγήσει ακόμη και στην παραίτηση του υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων της κυβέρνησης Λούλα.

Η αντίδραση του προέδρου Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παρέμβει υπέρ του γιου του, υπογραμμίζοντας ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα.

«Αν ο γιος μου κατηγορηθεί για οτιδήποτε, δεν θα έχει καμία προνομιακή μεταχείριση. Δεν θα ζητούσα ποτέ από αστυνομικό ή δικαστή να μην κάνει αυτό που θεωρεί σωστό», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast Inteligência Ltda.

Προγενέστερη έρευνα και πολιτικές αντιδράσεις

Ο «Λουλίνια» είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αρχών. Από τον Φεβρουάριο είχε ξεκινήσει ξεχωριστή έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν διεξοδικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, λόγω υποψιών ότι ενδεχομένως λειτουργούσε ως «κρυφός συνέταιρος» του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε συνταξιούχους.

Την υπόθεση αξιοποίησε πολιτικά ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου και υποψήφιος της δεξιάς στις επικείμενες προεδρικές εκλογές.

«Φαντάζεστε τι θα συνέβαινε αν επρόκειτο για τον γιο του Μπολσονάρου; Έχετε έστω και την παραμικρή αμφιβολία ότι όλοι θα βρίσκονταν ήδη στη φυλακή και θα είχαν χάσει τα αξιώματά τους;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου

Η νέα δικαστική εξέλιξη σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα αναμένεται να λάβει επισήμως την Κυριακή το χρίσμα του Κόμματος Εργαζομένων (PT) για να διεκδικήσει ακόμη μία προεδρική θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είχε φυλακιστεί το 2018 για υπόθεση διαφθοράς, ωστόσο η καταδίκη του ακυρώθηκε αργότερα από τη Δικαιοσύνη, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή και τελικά στην προεδρία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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