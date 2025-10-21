Η Ισημερινή Γουινέα κατηγορεί τη Γαλλία για προσπάθεια «αποσταθεροποίησης»

Ο αντιπρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας, Τεοντόρο Νγκέμα Ομπιάνγκ Μάνγκε κατηγόρησε μέσω X χθες Δευτέρα τη Γαλλία ότι επιδιώκει αποσταθεροποίηση και επιδίδεται σε «προσπάθειες με στόχο την υπονόμευση της ειρήνης» στη χώρα του.

Η τοποθέτησή του είχε αφορμή την απονομή γαλλογερμανικού βραβείου για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εξόριστο στην Ισπανία ακτιβιστή Αλφρέντο Οκένβε, τον οποίο οι αρχές στο Μαλαμπό χαρακτηρίζουν «προδότη» της πατρίδας.

«Η Γαλλία τιμά υποκινητές μίσους, τους ενθαρρύνει να διαταράξουν την ειρήνη και να δράσουν εναντίον της κουλτούρας τους και των ίδιων των αδελφών τους», ανέφερε ο αντιπρόεδρος Νγκέμα Ομπιάνγκ στη μάλλον σπάνια διπλωματική επίθεση που εξαπέλυσε, χαρακτηρίζοντας τη Γαλλία υπεύθυνη για «όλες τις απόπειρες με σκοπό να υπονομευθεί η ειρήνη στην Ισημερινή Γουινέα».

Το κείμενό του επισημαίνει την «απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος τον Δεκέμβριο του 2017», που ενορχηστρώθηκε, κατά τον αντιπρόεδρο της Ισημερινής Γουινέας, από πράκτορες της γενικής διεύθυνσης εξωτερικής ασφαλείας DGSE (της γαλλικής κατασκοπείας).

Ακόμη, το Παρίσι προχωρά σε «κατάσχεση πόρων μας και ιδιοκτησιών μας μέσω οργανώσεων όπως η (Διεθνής) Διαφάνεια και άλλες», συνέχισε.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την πολιτική συστηματικής παρενόχλησης που διεξάγεται από τη Γαλλική Δημοκρατία για να αποσταθεροποιηθεί η χώρα μας», όπως και «άλλα αφρικανικά έθνη όπως το Μαλί, ο Νίγηρας και η Μπουρκίνα Φάσο, μεταξύ άλλων. Η Αφρική μπούχτισε τέτοιους ελιγμούς», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος Νγκέμα Ομπιάνγκ.

Στον κ. Νγκέμα Ομπιάνγκ είχε επιβληθεί από τη γαλλική δικαιοσύνη το 2021 ποινή φυλάκισης τριάμισι ετών με αναστολή και πρόστιμο 30 εκατομμυρίων ευρώ για ξέπλυμα χρήματος, κατάχρηση δημόσιας περιουσίας, διασπάθιση δημοσίων κεφαλαίων και διαφθορά.

Η Γαλλία και η Ισημερινή Γουινέα παραμένουν σε διένεξη για υπόθεση παράνομα αποκτημένων αγαθών, συγκεκριμένα ακινήτου εκτιμώμενης αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ στην οδό Φος του Παρισιού, που έχει κατασχεθεί από τις γαλλικές αρχές.

Τη 12η Σεπτεμβρίου, το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) αποφάνθηκε υπέρ της Γαλλίας, απορρίπτοντας προσφυγή της Ισημερινής Γουινέας για να εμποδιστεί η πώληση της ιδιοκτησίας.

Ο Τεοντόρο Νγκέμα Ομπιάνγκ αντιμετωπίζει επίσης δικαστικές περιπέτειες στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, στη Βραζιλία, στη Βρετανία και στη Νότια Αφρική, αντιμετωπίζει ιδίως κατηγορίες για διαφθορά.

Την Ισημερινή Γουινέα, μικρή χώρα της κεντρικής Αφρικής πλούσια σε πετρέλαιο, κυβερνά επί 46 χρόνια και πλέον ο πρόεδρος Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκέμα Μπασόγκο, 83 ετών, πατέρας του νυν αντιπροέδρου. Πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ μακροημέρευσης στην εξουσία οποιουδήποτε αρχηγού κράτους στη ζωή, πλην μοναρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.