Οι δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού και της Σιν Μπετ ανέκτησαν τη σορό του δολοφονημένου ομήρου Ιλάν Βάις σε επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση του στρατού.

Η σορός του ανακτήθηκε μαζί με τα λείψανα ενός δεύτερου ομήρου, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, αναφέρουν οι IDF.

Η σορός υποβάλλεται σε διαδικασία ταυτοποίησης στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ, αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Ο 56χρονος Βάις σκοτώθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ υπερασπιζόταν το Κιμπούτς Μπε'έρι ως μέλος της ομάδας έκτακτης ανάγκης. Θεωρούνταν αγνοούμενος μέχρι που το Κιμπούτς Μπε'έρι ανακοίνωσε την 1η Ιανουαρίου 2024 ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς και ότι η σορός του απήχθη στη Γάζα.

Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη του Νόγκα κρατήθηκαν επίσης όμηροι και αργότερα απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας και συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων τον Νοέμβριο του 2023.

