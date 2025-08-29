Την οργή και την αγανάκτησή της για την ανάρτηση παραποιημένων φωτογραφιών γυναικών, μεταξύ των οποίων και τη δική της, σε πορνογραφική ιστοσελίδα εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εν μέσω εθνικής κατακραυγής για διαδικτυακή μισογυνία και κακοποίηση.

Οι διαχειριστές του ιστότοπου phica.eu, του οποίου το όνομα αποτελεί λογοπαίγνιο ενός χυδαίου ιταλικού αργκό όρου για τα γυναικεία γεννητικά όργανα, κατέβασαν την ιστοσελίδα την Πέμπτη μετά την ευρεία καταδίκη και νομικές καταγγελίες.

«Είμαι αηδιασμένη από αυτό που συνέβη και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στενή σύνδεσή μου με όλες τις γυναίκες που είχει προσβληθεί και παραβιαστεί η ιδιωτικότητά τους από τους διαχειριστές αυτού του φόρουμ και τους "χρήστες" του», δήλωσε η Μελόνι στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Ο ιστότοπος λειτουργούσε από το 2005 και είχε περισσότερα από 200.000 εγγεγραμμένα μέλη, αλλά τέθηκε στο μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης και πολιτικών μετά την ανάρτηση των φωτογραφιών.

«Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι το 2025, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να την καθιστούν αντικείμενο σεξιστικών και χυδαίων προσβολών, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο», πρόσθεσε η Μελόνι.





