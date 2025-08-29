Οι προτάσεις της Δύσης σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Πρόσθεσε ότι οι τρέχουσες δυτικές προτάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της Ρωσίας και στη μετατροπή της Ουκρανίας σε «προβοκάτορα» στα σύνορά της, κάτι που, όπως είπε στους δημοσιογράφους, θα αύξανε τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.