ΕΕ: Προς εξέταση νέα μέτρα «πίεσης» εναντίον της Μόσχας

Νέο πακέτο κυρώσεων και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία εξετάζει η ΕΕ, μετά την επίθεση στο Κίεβο που έπληξε και την αντιπροσωπεία της στις Βρυξέλλες.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Μέτρα περαιτέρω πίεσης προς τη Μόσχα, μετά τη χθεσινή σφοδρή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο, κατά την οποία καταστράφηκε και το κτίριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να συζητήσουν οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών του «μπλοκ». Οι συναντήσεις του πρόκειται να γίνουν διαδοχικά, σήμερα και αύριο, στην Κοπεγχάγη.

Πηγή: Deutsche Welle

Τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο καταδίκασε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς τη «σημάδι» απροθυμίας της Μόσχας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξάλλου, δήλωσε χθες το απόγευμα ότι είναι «φανερό ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι», παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του Ρώσου προέδρου προς τον Αμερικανό ομόλογό του.«Ο Πούτιν χλευάζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια» τόνισε από την πλευρά της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη νωρίτερα σήμερα στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι «το μόνο πράγμα που αντιλαμβάνεται είναι η πίεση και αυτό πρόκειται να κάνουμε».«Δριμύτατο» το νέο πακέτο κυρώσεωνΣτο πλαίσιο αυτό, τα άτυπα συμβούλια των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, που διοργανώνει η δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα επικεντρωθούν στους τρόπους περαιτέρω πίεσης προς τη Ρωσία μέσω του νέου, 19ου πακέτου κυρώσεων, καθώς και στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας. Το νέο «πακέτο» περιέγραψε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως «δριμύτατο». Οι ρωσικές επιδρομές άφησαν πίσω τους 19 νεκρούς, ενώ κατέστρεψαν κτίρια στο κέντρο του Κιέβου.Στο «στόχαστρο» των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, θα βρεθεί εκ νέου ο λεγόμενος «σκιώδης» ρωσικός στόλος, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, ενώ η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει τη χρήση κερδών από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση θα κατατεθεί προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο στην Κοπεγχάγη – με την ελπίδα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις ίσως να πείσουν εκείνους, που συνεχίζουν να εκφράζουν σκεπτικισμό ως προς τις νομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης αλλά και την Ουγγαρία, που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα την απορρίψει, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Καθώς μια τέτοια απόφαση απαιτεί έγκριση από την πλειοψηφία των «27», ήδη εξετάζονται τρόποι παράκαμψης του Ουγγρικού «βέτο».Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας, που αναμένεται να δοθούν στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Το ζήτημα αφορά κατά κύριο λόγο, όμως, τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» και για το λόγο αυτό έχουν προσκληθεί στην Κοπεγχάγη και οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Βρετανίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.