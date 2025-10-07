Ιρλανδοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να λάβουν μέρος σε νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα, αμέσως μετά την επιστροφή τους στην Ιρλανδία.

Πέντε Ιρλανδοί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές και απελάθηκαν έπειτα από πολυήμερη κράτηση, αφίχθησαν στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, όπου τους υποδέχθηκε πλήθος υποστηρικτών με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα. Ο Πάντι Ο’Ντόνοβαν αναφέρθηκε σε κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Όπως δήλωσε, «Δεν μας έδωσαν νερό να πιούμε, δεν μας έδωσαν φαγητό. Ήμασταν σαν ζώα».

Ο Ο’Ντόνοβαν, ο οποίος χαρακτήρισε τα μέλη της Χαμάς «αντιστασιακούς μαχητές», διαβεβαίωσε ότι παραμένει πρόθυμος να συμμετάσχει εκ νέου σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστινίους.

Εξήγησε πως «Καθόμουν στο σπίτι μου και είχα χάσει κάθε ελπίδα, βλέποντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά να σφαγιάζονται εκεί κάτω, χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι. Έτσι, όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω σε έναν στολίσκο, την άδραξα» και πρόσθεσε: «θα ξαναφύγω, επειδή οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια».

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ταντ Χίκεϊ ανέφερε ότι τα γεγονότα που έζησε δεν τον αποθάρρυναν. «Είμαι έτοιμος να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου προσπαθώντας να ανατρέψω αυτό το κράτος απαρτχάιντ», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται «ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη» για τους Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με τον Χίκεϊ, οι ακτιβιστές στερήθηκαν πρόσβαση σε γιατρούς, φάρμακα, επαφή με τον έξω κόσμο και δικηγόρους, ενώ «αναγκάζονταν να πίνουν νερό από τις τουαλέτες επί τρεις-τέσσερις ημέρες».

Όπως αναφέρει το Δουβλίνο, συνολικά 16 Ιρλανδοί που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές έχουν επιστρέψει ή βρί

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.