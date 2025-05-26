Η ιρλανδική κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για την απαγόρευση εισαγωγών από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ενέργεια που αποτελεί την πρώτη τέτοια κίνηση από κράτος-μέλος της ΕΕ με στόχο τον περιορισμό του εμπορίου αγαθών που παράγονται σε ισραηλινούς εποικισμούς, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Σάιμον Χάρις, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει το προσχέδιο του νομοσχεδίου την Τρίτη.

«Δεδομένης της κλίμακας και της σοβαρότητας όσων βλέπουμε τώρα — της στέρησης ανθρωπιστικής βοήθειας και του βομβαρδισμού της Γάζας — αυτή είναι μια ενδεδειγμένη ενέργεια», δήλωσε τη Δευτέρα στους Financial Times.

Οι εποικισμοί περιλαμβάνουν κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις και επιχειρηματικά συμφέροντα στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχές που βρίσκονται εκτός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του Ισραήλ.

Ο νόμος θα καθιστά ποινικό αδίκημα την εισαγωγή αγαθών που προέρχονται από τα κατεχόμενα εδάφη, χωρίς όμως να συνεπάγεται γενικό μποϊκοτάζ στα ισραηλινά προϊόντα. Η απαγόρευση εισαγωγών από τους εποικισμούς έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το εμπόριο περιορίζεται σε φυσικά προϊόντα όπως χουρμάδες, πορτοκάλια, ελιές και ξυλεία, με συνολική αξία μόλις €685.000 την τετραετία 2020–2024.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τη συμφωνία εμπορίου του 1995 με το Ισραήλ, μετά από ολλανδική πρόταση, παρόμοια με το αίτημα που είχαν καταθέσει και απορρίφθηκε από την Ιρλανδία και την Ισπανία τον Φεβρουάριο του 2024, και η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλοδεχούμενο βήμα καθώς είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται τέτοιο μέτρο εμπορικής φύσεως κατά του Ισραήλ από χώρα της ΕΕ. Μετά από δεκαετίες δηλώσεων ότι οι εποικισμοί είναι εντελώς παράνομοι και ότι η ΕΕ αντιτίθεται, είναι η πρώτη φορά που τα λόγια συνοδεύονται από πράξεις», δήλωσε ο Κόνορ Ο’Νιλ, επικεφαλής πολιτικής στην οργάνωση Christian Aid Ireland, ο οποίος συνέβαλε στη διαμόρφωση του αρχικού προσχεδίου του νομοσχεδίου το 2018 μαζί με την ανεξάρτητη γερουσιαστή Φράνσες Μπλακ.



