Γάζα, μια κόλαση επί γης

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Το Ισραήλ φαίνεται να απορρίπτει την τελευταία πρόταση εκεχειρίας για τη Γάζα. Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Πάνω από 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού κατά του σχολικού κτιριακού συγκροτήματος με την ονομασία «Φάχμι Αλτζαργκάουι» στη συνοικία Αλ-Ντάρατζ της Πόλης της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες. Παράλληλα, τοπικοί υγειονομικοί φορείς αναφέρουν τουλάχιστον 19 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ως αποτέλεσμα ισραηλινού βομβαρδισμού σε κτίριο στο κέντρο της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Αναφερόμενος στον πολύνεκρο βομβαρδισμό του σχολικού συγκροτήματος, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι εκεί στεγαζόταν επιτελικό κέντρο συγκέντρωσης πληροφοριών και σχεδιασμού επιχειρήσεων της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, ενώ στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως «έγιναν προειδοποιητικές βολές ακριβείας για να απομακρυνθούν τυχόν μη εμπλεκόμενοι».

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδουν τα κρατικά ισραηλινά μέσα, στην επιχείρηση ανακατάληψης της Γάζας συμμετέχει πλέον και το πολεμικό ναυτικό, δυνάμεις του οποίου έβαλαν χθες κατά εγκαταστάσεων που φέρονταν να εξυπηρετούν τις ναυτικές δυνάμεις της Χαμάς, σκοτώνοντας τους επικεφαλής τους. Παράλληλα, ισραηλινές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι μέχρι χθες το βράδυ είχε ανακαταληφθεί το 40% των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας. Αντιθέτως, δημοσιογραφικές πηγές προσκείμενες στη Χαμάς μεταδίδουν ότι το 77% των εδαφών της Γάζας βρίσκεται από χθες υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο.

Η πολυαναμενόμενη ανθρωπιστική βοήθεια

Όσον αφορά τη διαδικασία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι εντός της ημέρας θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο από τα συνολικά τέσσερα σημεία διανομής ειδών πρώτης ανάγκης με ευθύνη ιδιωτικής αμερικανικής εταιρείας ασφαλείας. Σχετικά με τα υπόλοιπα τρία σημεία διανομής βοήθειας, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «θα λειτουργήσουν σταδιακά το επόμενο διάστημα», χωρίς να θέτουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Συγκεχυμένες πληροφορίες για επανέναρξη των επαφών για εκεχειρία

Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες που μεταδίδουν από σήμερα το πρωί αραβικά ΜΜΕ, περί παρασκηνιακής διπλωματικής κινητικότητας σε Κάιρο και Ντόχα με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Αφορμή στάθηκε σημερινή δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι «εντός των ημερών θα εξαγγείλει κατάπαυση του πυρός» σε συνέχεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παρότι στο Ισραήλ διαψεύδεται χθεσινοβραδινή σαουδαραβική δημοσιογραφική διαρροή, που υποστήριξε ότι διαπραγματευτική ισραηλινή αποστολή πρόκειται να μεταβεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις κατά το προσεχές διάστημα, πληθαίνουν οι αναφορές του αραβόφωνου Sky News και του παναραβικού τηλεοπτικού δικτύου Al-Ghad, που εκπέμπει από το Λονδίνο, ότι το νέο προτεινόμενο πλαίσιο θα προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και σταδιακή απελευθέρωση 10 ζωντανών και 19 νεκρών ομήρων, με παράλληλη αποφυλάκιση όλων των Παλαιστινίων που συνελήφθησαν από το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και εντεύθεν.

Πηγή: Deutsche Welle

