Η Ιρλανδία σχεδιάζει να ενισχύσει τις δυνατότητες ραντάρ και υποθαλάσσιας επιτήρησης και να αυξήσει τη συνεργασία με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εν μέσω αυξανόμενων υβριδικών απειλών στον Βόρειο Ατλαντικό, όπως δημοσίευσε η χώρα στο «Σχεδιασμό της Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας»

Η Ιρλανδία, η οποία διατηρεί καθεστώς ουδετερότητας και έχει το χαμηλότερο επίπεδο αμυντικών δαπανών στην ΕΕ, έχει δεχθεί κριτική για την έλλειψη ικανότητας παρακολούθησης και προστασίας των χωρικών της υδάτων, τα οποία –σύμφωνα με τη στρατηγική– καλύπτουν έναν «κόμβο σημαντικών διατλαντικών καλωδίων δεδομένων και κρίσιμων ενεργειακών διασυνδέσεων».

Η δημοσίευση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις απειλές που ενδέχεται να θέτει ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας, πλοία που πιθανόν χρησιμοποιούνται και για κατασκοπεία και δολιοφθορά, σύμφωνα με το έγγραφο. Η Μόσχα έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Η στρατηγική του Υπουργείου Άμυνας καλεί σε στενότερη συνεργασία με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, και αναφέρει ότι η Ιρλανδία θα πρέπει να εξετάσει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες της Ομάδας Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (Joint Expeditionary Force), η οποία απαρτίζεται από 10 χώρες του Βόρειου Ατλαντικού που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Οι κινήσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως «ζωτικής σημασίας».

Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ ή με στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στην Ιρλανδία, λόγω της ευρείας υποστήριξης που απολαμβάνει η στρατιωτική ουδετερότητα της χώρας, ωστόσο η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να δράσει.

«Αν συνέβαινε οτιδήποτε στους αγωγούς φυσικού αερίου με τη Βρετανία, δεν θα είχαμε οικονομία σε δέκα ημέρες», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μίχολ Μάρτιν, στο κοινοβούλιο, όταν η αντιπολίτευση αμφισβήτησε τα σχέδια συνεργασίας με χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η στρατηγική αναφέρει ότι η Ιρλανδία θα επιδιώξει να καλύψει «κρίσιμα κενά» στις δυνατότητες επιτήρησης της χώρας με την ανάπτυξη νέων συστημάτων ραντάρ, ρυμουλκούμενων σόναρ και ηχοσημαντήρων (sonobuoys) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Θα εξετάσει επίσης τεχνολογίες που βασίζονται στο διάστημα και θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία με προγράμματα ανταλλαγής δεδομένων της ΕΕ.

Επιπλέον, η στρατηγική προβλέπει αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως μη επανδρωμένα σκάφη και θαλάσσια drones.

Η Ιρλανδία δαπάνησε περίπου το 0,2% του ΑΕΠ της για την άμυνα το, 2023, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 1,3% εκείνου του έτους, σύμφωνα με την τελευταία σύγκριση που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Παρότι η κυβέρνηση αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός των 1,5 δισ. ευρώ για το 2026 είναι αυξημένος κατά ένα τρίτο σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια, δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για ουσιαστική σύγκλιση των δαπανών με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.