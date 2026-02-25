Ο Τζέιμισον Γκριρ (Jamieson Greer) δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι ο συντελεστής δασμών των ΗΠΑ για ορισμένες χώρες θα αυξηθεί από το 10% στο 15% ή και υψηλότερα, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένους εμπορικούς εταίρους ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλώντας στο Fox Business Network ανέφερε, επίση,ς ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα πέρα από τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς ο πρόεδρος σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τις επόμενες εβδομάδες.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε δασμό 10%. Θα αυξηθεί στο 15% για ορισμένους και ενδέχεται να πάει υψηλότερα για άλλους, και νομίζω ότι θα είναι σύμφωνο με τους τύπους δασμών που έχουμε δει», δήλωσε ο Greer.

Νέοι δασμοί συμβατοί με υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες

Ο Γκριρ περιέγραψε το σχέδιο της κυβέρνησης να αντικαταστήσει τους έκτακτους δασμούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο με νέους δασμούς, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών μέτρων βάσει του Section 122 του Trade Act του 1974, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Τρίτη με συντελεστή 10%, ως συμβατό με τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες.

Τόνισε ότι οι έρευνες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάσει του Section 301 του ίδιου νόμου θα αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας στρατηγικής, στοχεύοντας χώρες που δημιουργούν υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποιούν καταναγκαστική εργασία στις εφοδιαστικές αλυσίδες, κάνουν διακρίσεις εις βάρος αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών ή επιδοτούν προϊόντα όπως ρύζι και θαλασσινά.

Ανέφερε, επίσης, ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ (Scott Bessent), έχουν επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της υπερβάλλουσας βιομηχανικής ικανότητας σε Κινέζους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι μη κερδοφόρες κινεζικές επιχειρήσεις παραμένουν σε λειτουργία με κρατική στήριξη.

«Δεν νομίζω ότι θα λύσουν πλήρως αυτό το πρόβλημα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειάζονται δασμοί στην Κίνα και το Βιετνάμ και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα», είπε.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να επιβάλει απότομα αυξημένους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, κάτι που θα μπορούσε να διαταράξει μια εύθραυστη εμπορική εκεχειρία, ο Greer απάντησε: «Δεν σκοπεύουμε να κλιμακώσουμε πέρα από τα ισχύοντα επίπεδα. Σκοπεύουμε να τηρήσουμε τη συμφωνία που έχουμε μαζί τους.»

Ο Γκριρ πρόσθεσε ότι οι έρευνες βάσει Section 301 μπορούν να λειτουργήσουν και ως μηχανισμός επιβολής για εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας με την Ινδονησία, η οποία συμφώνησε να αποδεχθεί αμερικανικό δασμό 19% και να ανοίξει την αγορά της σε αμερικανικά προϊόντα.

Όπως ανέφερε, το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ, θα ξεκινήσει έρευνα Section 301 για τις εμπορικές πρακτικές της Ινδονησίας, εξετάζοντας τη βιομηχανική ικανότητα και τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας. Τα ευρήματα θα συγκριθούν με τα μέτρα που λαμβάνει η Ινδονησία για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των ΗΠΑ και στις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας.

«Και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε τι είδους δασμός θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αναμένουμε συνέπεια σε ό,τι κάνουμε με τις εμπορικές συμφωνίες», είπε επί του θέματος.

Τέλος, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει και τις έρευνες για θέματα εθνικής ασφάλειας που σχετίζονται με το εμπόριο, με στόχο την προστασία στρατηγικών τομέων μέσω δασμών βάσει του Section 232 του Trade Act του 1962, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Εμπορίου «εργάζεται εντατικά» πάνω σε αυτά τα μέτρα.

