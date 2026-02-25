Τελ Αβίβ: Το βίντεο της υποδοχής του Μόντι από τον Νετενιάχου

Στο Τελ Αβίβ βρίσκεται από το πρωί της 25ης του Φλεβάρη ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, για να συναντηθεί με τον ισραηλινό ομόλογό του, Μπένζαμιν Νετανιάχου.

Δείτε το βίντεο που δημιούργησε το επιτελείο του Μόντι από την υποδοχή που έτυχε στο Ισραήλ.

Deeply touched by the warm welcome extended by my friend, PM Netanyahu. May the India-Israel friendship continue to soar higher! 🇮🇳 🇮🇱@netanyahu pic.twitter.com/zl6Flj9wpz — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2026

Ο Μόντι έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της Ινδίας που επισκέφθηκε το Ισραήλ το 2017, ενώ ο Νετανιάχου ανταπέδωσε με ταξίδι στην Ινδία την επόμενη χρονιά.

Η προσέγγιση του Μόντι προς το Ισραήλ σηματοδοτεί μετατόπιση στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας. Η Ινδία ιστορικά υποστήριζε τους Παλαιστινίους και δεν εγκαθίδρυσε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ μέχρι το 1992.

Ένθερμος ινδουιστής εθνικιστής, ο Μόντι ήταν από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που εξέφρασαν αλληλεγγύη στο Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς

Η Ινδία ήταν επίσης μεταξύ των περισσότερων από 100 χωρών νωρίτερα αυτόν τον μήνα που καταδίκασαν τα νέα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στη Δυτική Όχθη και την αποδυνάμωση των ήδη περιορισμένων εξουσιών της Παλαιστινιακής Αρχής.

