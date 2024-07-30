Ιρλανδία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο - Αναφορές για θύματα

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα σε ένα κτίριο στην Ιρλανδία, προκαλώντας θύματα, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Κιλουκάν στην κομητεία Ουέστμιθ της Ιρλανδίας περίπου στις 15:30 τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε η ιρλανδική αστυνομία.
Αστυνομία και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο.
Οι αρχές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων σε αυτό το στάδιο.
Πηγή: skai.gr
