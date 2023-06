Επανέρχεται η κανονικότητα στο Ροστόφ μετά την αποχώρηση του Πριγκόζιν

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα στο αρχηγείο της διοίκησης της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας στην Ροστόφ και η κυκλοφορία είχε επανέλθει στους δρόμους της, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μετά την αποχώρηση του επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν και των μισθοφόρων του από την πόλη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το πρακτορείο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, το οποίο όπως αναφέρεται ελήφθη στην πόλη, φαίνεται ένας άνδρας να σκουπίζει σε έναν δρόμο και αυτοκίνητα να κυκλοφορούν σε άλλον.

The situation around the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don is calm, traffic on Budennovsky Avenue has resumed - Ria Novosti.#Russia #News pic.twitter.com/dKASEjzOOG