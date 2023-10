ΔΝΤ: Η σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς είναι ένα «νέο σύννεφο» για την οικονομική προοπτική Οικονομία 12:49, 12.10.2023 linkedin

«Παρακολουθούμε στενά πώς εξελίσσεται η κατάσταση, πώς επηρεάζει κυρίως τις πετρελαϊκές αγορές» είπε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα