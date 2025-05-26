Ιρανός αξιωματούχος: Καμία παύση στον εμπλουτισμό ουρανίου

Ανώτερος Ιρανός διαπραγματευτής διέψευσε ότι η πρόταση του Ομάν για συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάμηνη παύση στον εμπλουτισμό ουρανίου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά στο Tasnim ότι «ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν θα σταματήσει υπό καμία συνθήκη, και το σχέδιο που πρότεινε το Ομάν περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.